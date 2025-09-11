AUDCAD no radar! (28.08.2024)
Fatos: A tendência principal no AUDCAD continua ascendente O preço saltou do limite inferior da estrutura 1:1 Opinião:...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O sentimento misto na Ásia e a fraqueza na China não estão pressionando os índices na Europa. Os contratos DAX, CAC40 e...
A sessão de ontem em Wall Street foi ditada pelos compradores. O Nasdaq100 ganhou 0,33%, o S&P 500 ganhou 0,24% e o DJIA fechou a sessão...
O índice de moedas de mercados emergentes da América do Sul e Central está sofrendo um golpe significativo hoje, com o peso mexicano...
O mercado de ações chinês continua se recuperando apesar da queda da gigante do comércio eletrônico, Pinduoduo (PDD) Holdings...
Os preços do petróleo subiram ontem com a notícia de que a Líbia planeja interromper toda a produção e exportação...
Neste vídeo, exploramos a importância do volume de negociação na análise de ativos financeiros. Você vai aprender...
Os índices de confiança do consumidor do Conference Board dos EUA para agosto foram divulgados hoje. Esperava-se que o relatório mostrasse...
Índices de Wall Street abrem em baixa Nasdaq-100 interrompe movimento de recuperação Cava Group cai 8% após maior acionista...
A Intel, uma das pioneiras tecnológicas que hoje está na encruzilhada de sua história. De seu domínio dos mercados de processadores...
Abertura do mercado americano ao vivo - 27/08/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A empresa farmacêutica dinamarquesa, Bavarian Nordic está sendo negociada com alta de mais de 3% hoje e subindo perto das máximas do...
DAX alemão sobe durante a sessão de terça-feira Uma série de revisões no setor automotivo Cingapura aceita vacinas...
Petróleo: Os aumentos de preços no início desta semana foram desencadeados pelas tensões no Oriente Médio e pela...
Os preços dos futuros de café na bolsa ICE estão subindo hoje mais de 2%, com os traders avaliando a demanda crescente, os custos...
O índice Nikkei 225 do Japão (JP225) subiu 1,50%, alcançando 38.500 pontos, estendendo seu forte rebote após uma venda massiva...
03:00 AM BRT, Alemanha - Clima do Consumidor GfK de setembro: Atual: -22,0; Anterior: -18,6; 03:00 AM BRT, Alemanha - Dados do PIB: PIB...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão tendo uma sessão ligeiramente positiva. Os principais benchmarks...
Os futuros nos EUA estão sendo negociados ligeiramente em alta, apesar da fraqueza no setor de tecnologia, que está focado nos lucros da...
O calendário macro de hoje também é leve, semelhante ao de ontem. Nenhum relatório macro importante está programado...
