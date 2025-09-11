Cobre em níveis mais altos em um mês
O preço do cobre atingiu seu maior nível em um mês em meio a expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Fed, o que segue o tom...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O par EUR/USD continuou sua trajetória ascendente na semana passada. Comentários dovish de Powell no simpósio de Jackson Hole alimentaram...
Bem-vindo ao nosso panorama semanal! Neste vídeo, exploraremos os principais eventos que podem impactar o mercado financeiro nos próximos...
Wall Street em clima misto no início da sessão PDD Holdings cai 23% com resultados trimestrais piores do que o esperado NASA pressiona...
Os futuros dos EUA mostram ganhos moderados, após a sessão positiva de sexta-feira, impulsionados pelos comentários de Powell, da...
- EUA, pedidos de bens duráveis para julho. Manchete. Real: +9,9% MoM. Esperado: +5,0% MoM. Anterior: -6,7% MoM Ex-transporte. Real: -0,2%...
Os futuros do petróleo bruto estão subindo nesta segunda-feira, após a escalada do conflito no Oriente Médio durante o fim...
Discover Airlines, subsidiária da Lufthansa, enfrenta greves Ações do Borussia Dortmund sobem após vitória contra...
Os índices de Wall Street e o ouro subiram, enquanto o dólar americano caiu na sexta-feira, após o presidente do Fed, Powell, sinalizar...
O Instituto IFO da Alemanha divulgou hoje, às 18h (horário de Brasília), a última série de seus índices de sentimento....
Índices europeus apontam para uma abertura ligeiramente mais baixa Dados do IFO alemão para agosto Relatório de encomendas...
Os índices de Wall Street subiram na sexta-feira após o presidente do Fed, Powell, afirmar que é hora de ajustar as taxas durante...
À nossa frente estão os principais dados trimestrais da Nvidia, uma empresa posicionada para muitos como líder na febre da IA. Além...
Crise do Urânio O mercado global de urânio capturou a atenção dos investidores depois que a Kazatomprom, a maior produtora de...
O simpósio do Fed em Jackson Hole já terminou e agora os investidores precisam se concentrar novamente em dados macroeconômicos concretos....
A UnitedHealth Group (UNH) é uma gigante no setor de saúde e seguros, com uma presença significativa em diversas áreas. Neste...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em alta após as quedas da sessão anterior, impulsionados por dados mistos. Embora os pedidos...
Hoje é um dos eventos mais importantes das últimas semanas - o simpósio econômico em Jackson Hole, onde o presidente do Federal...
Wall Street em verde no início da sessão US100 permanece acima de um importante ponto de resistência Workday sobe após...
Hoje acontece um dos eventos mais importantes das últimas semanas: o simpósio econômico em Jackson Hole, onde o presidente do Federal...
