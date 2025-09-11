📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 23/08/2023
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O relatório de vendas no varejo do Canadá para junho foi divulgado hoje às 10h30 (horário de Brasília). Esperava-se...
As ações da Peloton estão sofrendo um declínio de 2,6% nas negociações de pré-mercado, após um...
Índices europeus ganham no final da semana Discurso de Powell às 15h00 BST no centro das atenções dos investidores Delivery...
O iene japonês é a moeda do G10 com melhor desempenho hoje, com o USDJPY recuando abaixo da marca de 146,00. Isso ocorre depois que o governador...
Índices europeus com previsão de abertura estável Presidente do Fed, Powell, fala no simpósio de Jackson Hole Dados...
Os índices de Wall Street fecharam o pregão de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,89%, o Dow Jones recuou 0,43%, o Nasdaq despencou...
A Zoom relatou resultados mais fortes do que o esperado para o 2T24. Em resposta ao relatório da empresa, as ações dispararam mais...
Na véspera do discurso de Powell, os índices dos EUA registram uma correção para baixo. O S&P 500 caiu 0,6%, o Nasdaq 100...
Os contratos de metais preciosos estão em forte declínio durante a sessão de hoje. As cotações não são...
Os contratos de gás natural com base nos EUA estão perdendo mais de 6% hoje após dados semanais da EIA indicarem um aumento maior...
Wall Street em clima misto no início da sessão US100 permanece acima de um ponto de resistência importante Resultados do Peloton,...
US S&P Global Manufacturing PMI Aug P: 48,0 (est 49,5; prev 49,6) - S&P Global Services PMI Aug P: 55,2 (est 54,0; prev 55,0) - S&P Global...
- EUA, pedidos iniciais de auxílio-desemprego. Real: 232 mil. Esperado: 230 mil. Anterior: 227 mil Embora o par EURUSD tenha perdido...
Expectativas de taxa do BCE: As expectativas em relação às taxas de política do BCE permaneceram praticamente inalteradas,...
Índices europeus ganham na primeira metade da sessão de quinta-feira Ata do BCE indica possível corte de taxa na reunião...
Os índices PMI preliminares de agosto da França e da Alemanha foram divulgados hoje às 04:15 e 04:30 (horário de Brasília),...
Índices europeus devem abrir praticamente estáveis PMIs preliminares da Europa e dos Estados Unidos Atas do BCE, dados de pedidos...
Os futuros dos EUA apresentam uma mistura de movimentos após a análise dos principais índices. Isto segue-se a uma revisão...
