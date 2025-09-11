Destaques da manhã (22.08.2024)
Os índices de Wall Street encerraram as negociações de ontem em alta, após grande revisão dos dados anuais de folha...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As cotações do OURO vêm se movendo em uma tendência ascendente há algum tempo. Olhando para o intervalo D1, o preço...
Fatos: O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos está nas mínimas deste ano O preço está se aproximando...
Mais e mais sinais sugerem que o Federal Reserve começará a cortar as taxas na reunião de setembro. A inflação quase...
A ata do FOMC da reunião de julho foi divulgada hoje às 15h00. Os mercados esperavam algumas dicas dovish - a mensagem da reunião...
O petróleo bruto WTI (OIL.WTI) está caindo abaixo do importante nível de suporte em US$ 72,50 por barril hoje, testando baixas locais...
O EURUSD continua subindo em meio às crescentes expectativas de um lançamento iminente do ciclo de flexibilização do Fed. Os...
O Federal Reserve divulgará as atas do FOMC de sua reunião de julho hoje às 15h00. No entanto, a atenção do mercado...
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) divulgou hoje, às 15h30 (horário de Brasília), o relatório semanal oficial sobre os...
O Bureau of Labour Statistics (BLS) dos EUA estava programado para divulgar a revisão anual preliminar dos dados de folha de pagamento às...
No vídeo de hoje, vamos explorar duas abordagens populares para análise de mercados financeiros. Descubra como a Análise Técnica,...
Índices de Wall Street abrem em alta US2000 tenta subir novamente acima da resistência de 2.165 pontos Ata do FOMC marcada para 19h...
Abertura do mercado americano ao vivo - 21/08/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Ganhos europeus ligeiramente antes das atas do FOMC O Ministério do Comércio da China lançou uma investigação antissubsídios...
Fatos: O par USDCAD registrou um movimento de queda significativo nos últimos 16 dias. A magnitude das quedas atravessou a zona de 30,0...
O iene japonês é uma das moedas mais fracas hoje, com quedas que variam de 0,5% a 0,7% em relação às outras moedas do...
O calendário de hoje está relativamente leve em termos de divulgações de dados macroeconômicos. No entanto, a atenção...
Índices da região Ásia-Pacífico estão experimentando uma leve alta na sessão. Os índices chineses estão...
O Bank of America Corp. caiu mais de 2,05% hoje depois que a Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett vendeu entre 15 e 19 de agosto mais de US$...
Fatos: OIL.WTI saltou de uma área de resistência chave O sentimento principal continua de baixa Padrão de candlestick de...
