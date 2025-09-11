ABERTURA WALL STREET: mercado inicia sessão de terça-feira sem uma direção clara
Wall Street sobe ligeiramente no início da sessão de terça-feira Nasdaq-100 derruba um ponto de resistência importante Lowe's...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Wall Street sobe ligeiramente no início da sessão de terça-feira Nasdaq-100 derruba um ponto de resistência importante Lowe's...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em alta após a melhor corrida de alta do S&P 500 em 2024 e um novo máximo histórico...
Abertura do mercado americano ao vivo - 20/08/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
O ouro continua seus fortes ganhos e testa a vizinhança de US$ 2.530 por onça, ganhando 1%. Isso se deve à fraqueza do dólar...
Dados de inflação do Canadá para julho: IPC aparado: real: 2,7%; previsão anual de 2,8% anual; anterior de 2,9% anual; IPC...
Índices europeus em clima misto antes da abertura de Wall Street Mudanças no registro de posições vendidas em ações...
Petróleo Israel supostamente aceitou os termos propostos para um cessar-fogo no conflito com o Hamas, que foram apresentados pelos Estados...
O dólar continua sua tendência de queda, atingindo seu nível mais baixo desde o início do ano. O declínio do dólar...
Taxa do Banco Central da Suécia: Atual 3,5% (Previsão 3,5%, Anterior 3,75%) Resumo do Comunicado O Comitê Executivo decidiu reduzir...
O calendário macroeconômico de hoje está relativamente leve e sem eventos que possam impactar significativamente os mercados financeiros...
A baixa volatilidade em Wall Street ontem levou a uma sessão igualmente sem direção na região Ásia-Pacífico...
O FED esta manipulando o mercado? Nesta semana, a inflação dos EUA caiu para 2,9%, alimentando o otimismo nos mercados e abrindo espaço...
A ZIM Integrated Shipping Services (ZIM.US) ganha mais de 23% após a empresa relatar fortes resultados no segundo trimestre que excederam o consenso...
O preço do gás natural (NATGAS) subiu mais de 5% hoje, recuperando todas as perdas do final da semana passada. Vale a pena notar que os preços...
Índices de ações nos EUA abrem estáveis O dólar cai significativamente no início da sessão Os rendimentos...
Os futuros dos EUA estão mistos após ganhos moderados na sexta-feira. O interesse concentrouse nos comentários de Goolsbee, que expressou...
Fatos: O dólar continua a cair após finalmente romper a zona de suporte acima de 102,8000 pontos. Do ponto de vista técnico, o...
DAX flutua em torno do fechamento de sexta-feira Alemanha planeja cortar gastos com ajuda militar à Ucrânia em 2025 Varta registra...
A semana passada foi marcada pela publicação dos resultados das empresas de consumo. No entanto, relatórios de empresas como Walmart,...
A recuperação do euro em relação ao dólar americano tem sido notável, com o par se beneficiando das expectativas...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador