USDJPY no radar! (19.08.2024)
O iene japonês é a moeda do G10 com melhor desempenho no início de uma nova semana. A força do iene japonês, bem como...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus abrem pouco alterados Discursos de Fed Waller e ECB Rehn Ata do FOMC e discurso de Powell no final da semana Os índices...
O fluxo de notícias no fim de semana, bem como durante a sessão Ásia-Pacífico de hoje, foi muito leve e também não...
No primeiro vídeo de análise técnica abordamos as principais premissas com um olhar mais teórico, já no vídeo...
Índices de Wall Street são negociados estáveis US100 testa zona de resistência de 19.600 pts Applied Materials cai após...
Os dados rápidos da Universidade de Michigan para julho foram divulgados hoje às 11h00. Esperava-se que o relatório mostrasse uma...
O ouro está sendo negociado em alta hoje, com o metal precioso ganhando uma oferta no início da tarde e atingindo novos recordes. O OURO...
Os dados do mercado imobiliário dos EUA para julho foram divulgados hoje às 09h30. Esperava-se que os dados mostrassem pequenos declínios...
DAX ganha mais de 7,5% em relação à baixa de agosto Vendas mais fracas de carros elétricos chineses na Europa dão...
Fatos: O par USDJPY experimentou uma recuperação significativa após o iene japonês se fortalecer e pode estar sobrecomprado Um...
As ações da Bayer AG (BAYN.DE) subiram mais de 10% hoje após a empresa obter uma vitória em uma decisão do tribunal...
Os títulos do Tesouro (TNOTE), após o relatório de vendas no varejo de ontem, estão testando o nível-chave de 113,0000...
Após um dia intenso ontem, os investidores receberão outra rodada de informações da economia dos EUA hoje. O relatório...
Os índices dos EUA fecharam ontem com ganhos significativos, apoiados por fortes dados de vendas no varejo. A maior recuperação...
03:00, Reino Unido - Dados de vendas no varejo para julho: Vendas no varejo: real 0,5% MoM; previsão 0,6% MoM; anterior -0,9% MoM; Vendas...
O P/E, ou Price-Earnings Ratio (Relação Preço-Lucro), é um dos indicadores mais utilizados no mercado financeiro para avaliar...
O dólar está registrando fortes ganhos Os rendimentos dos títulos dos EUA estão se recuperando Os índices em...
Os dados de produção industrial dos Estados Unidos em julho vieram abaixo das expectativas. A produção manufatureira caiu 0,3%...
Abertura do mercado americano ao vivo - 15/08/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
09h30, horário de Brasília, Estados Unidos - Dados de Vendas no Varejo para julho: Índice de Preços de Importação:...
