Preços do petróleo tentam encerrar uma sequência de cinco dias de queda (+0,65%), pressionados recentemente pelas tensões comerciais...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Sentimento positivo nas ações europeias, mas FTSE tem desempenho inferior O sentimento do mercado nas bolsas europeias é positivo...
📅 Nesta quarta-feira, 30/07, às 10h30, acompanhe a leitura de mercado ao vivo com Emanoelle Santos (XTB) e o convidado da semana: Val Branco, trader...
🗓️ Calendário Econômico de Hoje (convertido para horário de Brasília – GMT -3): 08:00 – Reino Unido – Ata...
04:00 AM BST, Alemanha – Produção Industrial de junho: Produção Industrial Alemã: atual -1,9% M/M; previsão...
Wall Street fecha em alta; isenção tarifária em semicondutores impulsiona otimismo global Os principais índices de Wall...
O mercado de ações dos Estados Unidos continuou sua recuperação nesta quarta-feira, apoiado por uma expressiva valorização...
O preço do petróleo começou a recuar de suas máximas diárias por volta das 16h (horário de Brasília),...
O presidente Donald Trump intensificou as tensões comerciais ao aumentar as tarifas sobre os produtos indianos para 50%, citando as contínuas...
As ações da Apple subiram 5,90% nesta quarta-feira, alcançando US$ 215 por ação, após o presidente Donald Trump...
O McDonald's divulgou seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2025, que superaram, em sua maioria, as expectativas do mercado. A empresa...
Fatos: O par está sendo negociado acima do suporte-chave em 95,65 O AUDJPY está acima da média móvel de 100...
Estoques de petróleo bruto (EIA): -3,029 milhões (previsão: 0 milhões; anterior: +7,698 milhões) Estoques...
O ex-presidente Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre a Índia, em resposta às volumosas importações de petróleo...
As ações da Snap Inc. despencaram cerca de 21% após a divulgação de resultados trimestrais decepcionantes e problemas...
Os principais índices de ações dos Estados Unidos abriram em alta nesta quarta-feira, dando continuidade ao rali iniciado no começo...
Os futuros dos Estados Unidos operam estáveis após uma sessão anterior majoritariamente negativa, na qual os principais índices...
O dólar neozelandês é hoje a moeda mais forte do G10, com ganhos de 0,4% frente ao dólar americano, 0,2% frente ao euro e 0,6%...
O clima nos mercados financeiros europeus segue relativamente otimista nesta quarta-feira, embora os ganhos observados no início do dia já...
Os contratos futuros de gás natural (Henry Hub/NATGAS) recuam para os menores níveis desde o final do outono passado, testando uma zona-chave...
