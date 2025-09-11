Walmart ganha 6% para um novo ATH após lucros recordes
Walmart (WMT.US) está registrando uma alta de mais de 6,00% no pré-mercado após reportar dados sólidos para o segundo trimestre...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices na Europa estão passando por uma sessão mista. A sessão do mercado à vista no Velho Continente abriu em território...
O índice Nikkei 225 do Japão (JP225) subiu 1,00% hoje, e a recuperação total desde a baixa da semana passada já alcançou...
O Norges Bank decidiu manter a taxa de juros inalterada em 4,5%, citando a necessidade de manter uma política monetária restritiva para controlar...
Os dois relatórios mais importantes desta semana provavelmente são o relatório do CPI dos EUA, divulgado ontem, e as vendas no varejo...
Os índices dos EUA fecharam levemente em alta ontem, o que também levou a um melhor sentimento durante a sessão na região...
O ouro perdeu mais de 1% durante a segunda fase da sessão de quarta-feira após os dados do IPC dos EUA mostrarem que as pressões inflacionárias...
Os contratos baseados em gás natural (NATGAS) estão ganhando mais de 5% durante a sessão de quarta-feira, à medida que a disparidade...
Estoques de petróleo bruto EIA reais 1,357m (previsão -2m, anterior -3,728m) Estoques de gasolina reais -2,894m (previsão -1,42m,...
Os futuros estão sendo negociados principalmente em alta, dependendo dos dados do IPC. Na sessão anterior, os índices foram impulsionados...
Wall Street ganha ligeiramente na sessão de quarta-feira US100 derruba novos picos locais Resultados da Victoria's Secret e da Brinker...
Relatório de Inflação do IPC dos EUA para Julho - 9h30 Inflação Geral (anual): Atual: 2,9% YoY Esperado:...
Cisco Systems (CSCO.US) aguarda anúncio dos resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 A Cisco Systems está se preparando para...
No cenário atual, sabemos que a inflação está causando muita volatilidade nos mercados. Por isso, vamos acompanhar a divulgação...
Índices europeus ganham antes dos dados do IPC dos EUA Resultados da RWE, Hapag-Lloyd e ThyssenKrupp em segundo plano Rheinmetall vai adquirir...
O relatório do PIB para o segundo trimestre de 2024 da área do euro foi divulgado hoje às 06:00. Esta foi a segunda divulgação...
O Reserve Bank of New Zealand surpreendeu os mercados com um corte inesperado de 25 pontos-base na taxa hoje. Enquanto os mercados monetários e...
A divulgação do relatório do IPC dos EUA para julho é um evento macroeconômico crucial do dia. Os dados serão...
Índices europeus definidos para abertura mais alta Dados do IPC dos EUA em destaque NZD cai após corte inesperado na taxa RBNZ Relatório...
Os índices de Wall Street encerraram as negociações de ontem com grandes ganhos após o relatório do PPI dos EUA para...
