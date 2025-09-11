BREAKING: Libra cai após impressão dovish do IPC do Reino Unido
O relatório de inflação do IPC do Reino Unido para julho foi divulgado esta manhã às 03:00. Esperava-se que o relatório...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Logo após o fechamento da sessão na Europa, a Carlsberg apresentou seus resultados trimestrais. A empresa registrou um sólido crescimento...
Nasdaq 100 registra ganhos de mais de 1,5% O índice do dólar retrocede 0,20% Os rendimentos dos títulos caem Os índices...
Os futuros dos EUA estão mistos, com o US100 subindo, numa sessão em que a maioria dos setores foi afetada por riscos geopolíticos...
Índices europeus caem ligeiramente antes dos dados do PPI dos EUA Maior queda no índice de sentimento ZEW em 2 anos Lucros da Brenntag...
Fatos: Reversão da tendência de alta O par rompeu acima do limite superior da estrutura 1:1 Opinião: Gás natural...
Abertura do mercado americano ao vivo - 13/08/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A Home Depot caiu 4% no pregão pré-mercado após a divulgação dos resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2024,...
Sentimento econômico ZEW da Alemanha Real: 19,2 Previsão: 34,0 Anterior: 41,8 Condições atuais do ZEW...
PETRÓLEO O petróleo continua a forte recuperação lançada no início da semana anterior, com o Brent a ser...
Estados Unidos - Dados de inflação de julho: PPI básico: atual 2,4% A/A; previsão de 2,7% A/A; anteriores 3,0% A/A; PPI...
O ouro subiu cerca de 2% ontem em meio à situação ainda tensa no Oriente Médio. O porta-voz da Casa Branca, Kirby, disse que...
O relatório do mercado de trabalho do Reino Unido referente a junho foi divulgado hoje às 7:00 da manhã (BST). Esperava-se que o relatório...
Os índices de Wall Street terminaram o pregão de ontem mistos, após apagar os ganhos do início da sessão. O S&P...
Índices europeus apontam para uma abertura mais ou menos estável Dados de inflação do PPI dos EUA no centro das atenções Relatório...
Até recentemente, os EUA pareciam estar a caminho de um "pouso suave" — com a inflação em declínio, o emprego...
Índices de Wall Street abrem em alta US2000 luta perto da zona de resistência de 2.100 pts KeyCorp salta com investimento do Scotiabank Hawaiian...
A Monday.com relatou sua maior receita trimestral no 2T24, ao mesmo tempo em que melhorou os custos. Isso deixou a empresa no caminho certo para encerrar...
Barrick Gold (GOLD.US) em alta no pré-mercado após resultados melhores do que o esperado para o segundo trimestre de 2024 A Barrick Gold...
Fatos As apostas dovish do Fed aumentaram, pressionando o USD O par EURUSD testou a resistência superior da faixa de negociação...
