Calendário de ganhos para esta semana (12.08.2024)
Os lucros da Super Micro Computer (SMCI.US) não atenderam às expectativas dos investidores; no entanto, a recuperação em Wall...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os lucros da Super Micro Computer (SMCI.US) não atenderam às expectativas dos investidores; no entanto, a recuperação em Wall...
Hoje está particularmente calmo em termos de publicações macroeconômicas. Não há grandes relatórios programados,...
Índices europeus no verde antes de uma semana repleta de dados DE40 com ligeiros ganhos após bons resultados Hypoport com receita...
A sessão na região Ásia-Pacífico está ocorrendo em um clima ligeiramente positivo, mas a volatilidade é limitada....
Neste vídeo, você aprenderá sobre os pares de moeda, incluindo os tipos major, minor e emergentes, e como eles podem impactar suas...
DigitalOcean (DOCN.US) ganha mais de 15% após relatar fortes resultados financeiros no segundo trimestre de 2024, superando as expectativas dos...
O iene japonês, há muito tempo uma moeda favorita para estratégias de carry trade, agora está enfrentando um período...
Embora nominalmente vejamos que o preço do cacau caiu esta semana, é importante lembrar que houve uma rolagem massiva de contratos de cacau...
Esta semana serviu um verdadeiro banquete de volatilidade para os mercados financeiros. A semana começou com um declínio acentuado nos índices,...
Os futuros dos EUA estão mistos após a melhor sessão do S&P 500 desde novembro de 2022. Esta recuperação deveu-se...
Índices perdem ligeiramente na abertura da sessão Rendimento de títulos de 10 anos também cai USD permanece praticamente...
As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) subiram 2,50% para US$ 168,50 por ação no pré-mercado após...
Abertura do mercado americano ao vivo - 09/08/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Mudança no emprego no Canadá para julho: -2,8 mil, esperado: 25 mil após -1,4 mil na leitura de junho. Taxa de desemprego: 6,4%,...
O contrato US500 subiu quase 2,5% ontem, e o índice S&P 500 registrou um ganho de 2,3%, marcando uma sessão recorde desde 2022. Como...
Ontem e hoje, os banqueiros do Federal Reserve, Collins, Goolsbee e Barkin. No geral, o tom dessas observações foi bastante misto, mas os...
Piora do problema global da obesidade Resultados do 2T24 Perspectiva mista para o ano inteiro de 2024. Resultados comparados aos pares Uma análise...
Índices europeus no verde, a maioria procurando fechar o gap de baixa de segunda-feira DE40 com ligeiros ganhos após fechar o gap de...
Fatos: O par EURGBP registrou seu rali mais dinâmico desde setembro de 2022 O mercado monetário indica que o BoE manterá uma...
Um calendário macro leve para a sessão de hoje. Os índices futuros dos EUA perdem um pouco, após o rali de ontem A maioria...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador