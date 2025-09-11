Confiança do consumidor suíço ligeiramente mais forte do que o esperado
A leitura da confiança do consumidor suíço (ajustada sazonalmente) para julho chegou a -32 vs -36 exp. e -39 anteriormente. Os dados...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os dados do mercado de trabalho dos EUA mais fortes do que o previsto ontem apoiaram o sentimento de Wall Street, elevando os rendimentos dos títulos...
IPC alemão final YoY (julho): 2,3% (previsão de 2,3%, anterior 2,3%); MoM: 0,3% (previsão de 0,3%, anterior 0,3%) HICP alemão...
Os preços do ouro estão subindo hoje para $2.416 por onça, embora os temores de uma recessão na economia dos EUA tenham diminuído...
O relatório mais importante da semana que Wall Street estava aguardando desde segunda-feira eram os pedidos de seguro-desemprego. A última...
Mudanças nos Estoques de Gás: Valor: 21 bcf Previsão: 26 bcf Anterior: 18 bcf A mudança no valor permanece acima...
Lumen Technologies (LUMN.US) perde 25% hoje à medida que a realização de lucros acelera; as ações estão caindo...
Dados de pedidos de auxílio-desemprego e ações de atacadistas apoiaram ganhos em Wall Street; temores de recessão diminuíram Índice...
Os estoques de atacado dos EUA ficaram em linha com as expectativas em 0,2% mensalmente contra 0,2% em junho, mas as vendas de atacado caíram -0,6%...
Abertura do mercado americano ao vivo - 08/08/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A Eli Lilly relatou um excelente 2T24, registrando forte crescimento de receita, lucros e superando as expectativas dos analistas. Graças à...
Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA chegaram: 223 mil contra 240 mil exp. e 249 mil anteriormente O desemprego nos EUA chegou a...
Fatos: A situação nos mercados se acalmou um pouco após a última liquidação de pânico na segunda-feira,...
Índices europeus falham em estender recuperação após queda de segunda-feira DE40 permanece abaixo da EMA de 200 dias Resultados...
Futuros apontam para uma abertura em alta na sessão de hoje em Brasília Pedidos de seguro-desemprego, resultados da Eli Lilly e discurso...
A sessão de ontem em Wall Street e nos mercados europeus teve desempenhos mistos. Os índices dos EUA, apesar do forte impulso de alta...
A sessão de quarta-feira em Wall Street começou com aumentos consideráveis nos vários índices. Pela manhã,...
Neste vídeo, exploramos a renda fixa em dólar e como ela pode ser uma ótima estratégia para investidores brasileiros diversificarem...
Nesta segunda-feira, os mercados financeiros globais abriram com uma notável volatilidade baixista, e os principais índices de ações...
Os preços do petróleo bruto WTI subiram 3% na quarta-feira, recuperando-se de baixas de vários meses, depois que os dados do DOE mostraram...
