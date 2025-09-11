Relatório do DOE mostra declínio maior nos estoques de petróleo do que o esperado
Mudança em barris de petróleo: Real: -3,72 milhões Previsão: -1,8 milhões Anteriormente: -3,44 milhões Em...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados nos EUA abrem a sessão de caixa de quarta-feira de muito bom humor. Minutos após a abertura de Wall Street, os contratos US100...
Nasdaq lidera ganhos em Wall Street Airbnb cai 14% no início da sessão após resultados trimestrais Ações da Lumen...
Os futuros dos EUA recuperam após movimentos de baixa, com todos os setores negociados em alta. Esta recuperação é alimentada...
Abertura do mercado americano ao vivo - 07/08/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Disney (DIS.US) mostra crescimento após resultados mistos no terceiro trimestre e alcançar lucratividade no streaming A Disney relatou...
Grandes ganhos nos mercados europeus após grandes reveses Quase todos os setores da economia mostram ganhos acentuados O fraco desempenho...
O mercado de petróleo recentemente experimentou uma forte venda, impulsionada por preocupações com a saúde macroeconômica...
Lumen Technologies estende rali, subindo mais de 500% desde o início de julho e mais 44% no pré-mercado de hoje, enquanto Wall Street aposta...
Super Micro Computer (SMCI.US) está caindo 11% nas negociações após o expediente, após a divulgação de...
O vice-governador do Banco do Japão, Uchida, falou publicamente em Hakone: O BoJ não aumentará as taxas a menos que o mercado...
O mercado de cacau está se preparando para renovações de contratos futuros No mercado, estamos observando o maior backwardation...
Índices europeus abrem marginalmente mais altos, após ganhos na Ásia O calendário macro de hoje não está...
A sessão bem-sucedida de ontem em Wall Street impulsionou o sentimento nas bolsas asiáticas, e as negociações do mercado...
A produção industrial alemã em julho chegou a -4,1% YoY vs -4,2% exp. e -6,67% anteriormente (1,4% MoM vs 1% exp. e -2,5% anteriormente) A...
Neste vídeo, exploramos as ações da The Walt Disney Company, uma gigante do entretenimento. Descubra os principais setores da Disney,...
As ações da Lumen Technologies estão subindo quase 80% para 5,1 bilhões de capitalização de mercado depois que...
O índice VIX sofreu um declínio acentuado do máximo de ontem de cerca de 38 para um nível atual de 27. Isso se deve aos investidores...
Principais índices abrem em baixa S&P 500 registra menor queda no início da sessão No momento da publicação,...
Caterpillar (CAT.US) sobe após resultados sólidos do segundo trimestre de 2024 A Caterpillar subiu quase 2% após a divulgação...
