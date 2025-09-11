Um olhar nas commodities - Petróleo, gás, ouro, cacau (06.08.2024)
Petróleo: O petróleo bruto está sob pressão devido à incerteza da demanda vinculada a uma possível recessão....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
9:30, Estados Unidos - Dados da Balança Comercial de Junho: Balança Comercial: atual -73,10B; previsão -72,50B; anterior -75,00B Importações:...
Abertura do mercado americano ao vivo - 06/08/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
DAX apaga ganhos da sessão inicial e retorna às quedas Índices europeus em declínio Dados de pedidos industriais alemães...
Vendas no Varejo da Zona do Euro (M/M) Jun: -0,3% (estimativa -0,1%; anterior 0,1%) Vendas no Varejo (Y/Y) Jun: -0,3% (estimativa 0,1%; anterior...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em alta após as perdas de segunda-feira, em meio às vendas contínuas provocadas pelos...
O evento mais importante do dia nos mercados APAC foi a decisão do RBA sobre as taxas de juros. Como esperado, o Banco da Austrália manteve...
Os futuros apontam para uma abertura em alta na sessão de hoje em dinheiro na Europa Resultados da Super Micro Computer e Uber Technologies...
Pedidos industriais alemães mês a mês atual 3,9% (previsão 0,5%, anterior -1,6%) Os novos pedidos reais (ajustados pelos preços)...
A sessão de ontem em Wall Street e nos mercados europeus viu um aumento considerável nas cotações dos vários índices....
Os futuros do Índice HSCEI (CHN.cash) reduziram as perdas hoje em quase 2%, agora perdendo -0,8%, mas o benchmark chinês pareceu bem abaixo...
A semana começou com muita volatilidade e nesse vídeo analisamos o que esta acontecendo no mercado japonês após o aumento das...
Futuros no índice de volatilidade CBOE (VIX), que mede a volatilidade esperada do S&P 500, com base nas apagamentos do mercado de opções...
A prata recuou para perto de $27 por onça hoje, em meio a uma onda de temores de recessão e pressão de venda nos mercados financeiros,...
A gigante americana de cereais Kellanova (K.US) ganhou quase 13% hoje, à medida que a gigante privada de snacks, Mars, explora a aquisição...
O sentimento do mercado dos EUA está muito fraco hoje, mas melhorou após os dados do ISM de julho dos EUA, que o mercado interpretou como...
O conglomerado de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (BRKA.US), relatou uma desaceleração no crescimento do lucro operacional no segundo...
O relatório de serviços do ISM dos EUA para julho chegou a 51,4 vs 51 exp. e 48,8 anteriormente Preços pagos pelos serviços...
O Fed Austen Goolsbee comentou sobre a economia dos EUA. A curva de rendimento do Tesouro dos EUA de 2 anos/10 anos fica positiva hoje, pela primeira vez...
As ações da maior fabricante de smartphones do mundo, a Apple (AAPL.US), estão perdendo quase 10% hoje antes da abertura do mercado...
