Prévia do RBA: O banco dará suporte ao australiano?
O Reserve Bank of Australia (RBA) provavelmente manterá as taxas de juros em seu nível atual durante a reunião de amanhã. Essa...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O Reserve Bank of Australia (RBA) provavelmente manterá as taxas de juros em seu nível atual durante a reunião de amanhã. Essa...
Os sentimentos de pânico na sessão asiática e a pressão descendente na Europa deixaram os investidores do outro lado do Atlântico...
DAX perde 3% Setores defensivos registram declínios menores Rendimento de títulos de 10 anos cai perto de 2,1% United Internet reduz...
No mercado de cacau, observamos outra abertura negativa. O preço abriu com uma lacuna de cerca de 1%, perto da linha de tendência ascendente...
O petróleo bruto WTI caiu para US$ 72,5 por barril, ligeiramente abaixo das mínimas de junho deste ano, marcando o nível de preço...
Semana passada, recebemos uma série de dados importantes da economia dos EUA, a posição do Fed e relatórios das empresas de...
O petróleo bruto WTI está perdendo 2,80%, caindo abaixo de US$ 72 por barril, apagando o prêmio de risco recente da escalada do conflito...
Pânico nas ações japonesas atinge níveis recordes, superando a venda massiva de março de 2020 durante a pandemia de Covid-19....
PMI de serviços da zona do euro: 51,9 (esperado: 51,9; anterior: 52,8) PMI composto da zona do euro: 50,2 (esperado: 50; anterior: 50,9) PMI...
A liquidação de pânico também está se espalhando para os mercados europeus. Na abertura da sessão de caixa, a...
04:00 horário de Brasília, Espanha - Produção industrial para junho: Produção industrial espanhola: real...
Fortes temores de recessão desencadeados por dados fracos do mercado de trabalho dos EUA levaram a recuos significativos nos índices de ações...
No início da nova semana, observamos mais uma liquidação de pânico nos mercados. Os investidores temem que os Estados Unidos...
Comentários de Goolsbee do Fed sobre a economia dos EUA hoje, sinalizando possíveis cortes nas taxas no outono, mas sem exagerar nos dados...
Hoje, os futuros do Brent Crude (OIL) testam novamente as mínimas de junho, quando os preços caem abaixo de US$ 77 por barril em meio às...
Os pedidos de fábrica dos EUA caíram -3,3% MoM em julho vs -3,2% exp. e -0,5% anteriormente Os bens duráveis dos EUA chegaram...
Os dados macroeconômicos de hoje levantaram fortes preocupações dos investidores e reduziram a probabilidade de um cenário de...
O US100 está sendo negociado em baixa de -2,6%, impulsionado pela liquidação em andamento no setor de semicondutores, com a Intel...
Folhas de pagamento não agrícolas dos EUA em julho chegaram a 114 mil contra 175 mil exp. e 206 mil anteriormente (o mais fraco desde 2021) Aumento...
As ações da fabricante de chips semicondutores dos EUA (INTC.US) estão sendo negociadas em queda de quase 22% hoje após os...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador