📌Intel cai 22% após lucros do segundo trimestre; ações testam mínimas de 10 anos 📉O maior pânico desde outubro de 2000
As ações da fabricante de chips semicondutores dos EUA (INTC.US) estão sendo negociadas em queda de quase 22% hoje após os...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
De acordo com relatos da mídia, o Departamento de Justiça dos EUA iniciou uma investigação direcionada ao negócio de...
Deterioração do sentimento no final da semana Bancos e tecnologia são os principais perdedores da sessão de sexta-feira Investidores...
US Non-Farm Payrolls em julho chegaram a 114k vs 175k esperados e 206k anteriormente (o mais fraco desde 2021). O desemprego nos EUA subiu para 4,3%...
Fatos: A libra ganhou em julho devido às eleições no Reino Unido, que eliminaram a incerteza sobre o futuro da economia britânica O...
O índice Nikkei 225 no Japão ampliou suas perdas, caindo 2,70% abaixo do nível de 36.000 pontos. A queda desde os picos em torno de...
O consenso do mercado indica uma diminuição no número de pessoas empregadas para 175k em julho, em comparação com 206k...
O evento chave de hoje será a divulgação dos dados do mercado de trabalho NFP dos EUA. Após a decisão do FOMC na quarta-feira,...
As quedas em Wall Street também se traduziram em uma sessão mais fraca na região Ásia-Pacífico. Os índices...
A Apple subiu ligeiramente nas negociações após o expediente após os resultados do terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou...
Amazon cai 5,70% nas negociações pós-mercado nos EUA. Os resultados do segundo trimestre ficaram próximos do consenso, mas...
Neste vídeo, exploramos o VWAP (Volume Weighted Average Price), um indicador essencial na análise técnica dos mercados financeiros....
Amanhã é dia de payroll!!!!! E no vídeo de hoje, vamos falar o porque ele é um dos indicadores econômicos mais importantes...
Ao analisar a temporada de lucros em andamento nos EUA, vamos começar com a tendência aparente, que até recentemente tem sido um recuo...
Observamos uma leve venda generalizada em pânico nas bolsas de valores dos EUA após a publicação de dados fracos do ISM e de...
Os futuros do índice Nikkei do Japão estão sendo negociados perto de uma liquidação de 4% hoje, devido em grande parte...
11:30 AM BRT, Estados Unidos - Dados da EIA: Armazenamento de gás natural: real 18B; previsto 31B; anterior 22B; Fonte: xStation 5. Disclaimer: O...
Índices Nasdaq-100 e S&P 500 abrem praticamente estáveis Empresas de pequena capitalização caem após dados...
Com a fuga de capital da renda variável, muitos ativos tendem a ficar subvalorizados, criando oportunidades de investimento a preços abaixo...
11:00 AM BRT, Estados Unidos - Dados do ISM para julho: Emprego no Setor de Manufatura do ISM: real 43,4; previsão 49,0; anterior 49,3. Índice...
