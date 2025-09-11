ABERTURA MERCADO AMERICANO: Wall Street misto após dados fracos do ISM 🧭
Índices Nasdaq-100 e S&P 500 abrem praticamente estáveis Empresas de pequena capitalização caem após dados...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Com a fuga de capital da renda variável, muitos ativos tendem a ficar subvalorizados, criando oportunidades de investimento a preços abaixo...
11:00 AM BRT, Estados Unidos - Dados do ISM para julho: Emprego no Setor de Manufatura do ISM: real 43,4; previsão 49,0; anterior 49,3. Índice...
A Apple (AAPL.US) divulgará seus resultados do 3º trimestre de 2023/24 hoje após o fechamento da sessão dos EUA. O foco principal...
Os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA chegaram a 249 mil contra 236 mil exp. e 235 mil anteriormente Os pedidos contínuos de seguro-desemprego...
Sentimento piora nos mercados de ações europeus Investidores reagem a lucros mais baixos da BMW e Volkswagen Situação...
A Amazon divulgará seus resultados financeiros do segundo trimestre hoje após o fechamento do mercado. A empresa deve anunciar um aumento...
08:00 AM BRT, Reino Unido - Decisão da taxa de juros do BoE para agosto: real 5,00%; previsto 5,00%; anterior 5,25%; O Comitê de...
Fatos: O par USD-JPY viu seu declínio mais acentuado desde março de 2020 Uma das principais estruturas de suporte está sendo...
PMI de Manufatura HCOB da Zona do Euro em julho (final): 45,8 (estimativa 45,6; anterior 45,6) PMI de Manufatura HCOB da Alemanha em julho (final):...
Abertura do mercado americano ao vivo - 01/08/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Futuros apontam para abertura mais alta da sessão de caixa europeia A atenção se volta para os dados do PMI e a decisão...
O ouro estendeu os ganhos e agora está sendo negociado muito perto de novos máximos históricos, após o Fed manter as taxas...
Wall Street encerrou a sessão de ontem com um sentimento positivo. O Nasdaq ganhou 2,64% durante o dia, o S&P 500 adicionou 1,58% e o Russell...
Incerteza do mercado vs. consenso dos economistas As expectativas para o BoJ e o Fed eram bastante claras e as decisões foram mais ou menos na...
O Fed deixou as taxas de juros inalteradas na faixa de 5,25-5,50%, em linha com as expectativas do mercado. A declaração repetiu que o FOMC...
O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed anunciou sua última decisão de política monetária hoje às 15h00....
O Federal Reserve manteve as taxas em 5,25%-5,50% pela sétima reunião consecutiva em junho de 2024, alinhando-se às previsões...
A Boeing (BA.US) está sendo negociada mais de 3% mais alta hoje, após a divulgação do relatório de lucros do segundo...
Nenhuma chance de corte hoje, mas os mercados precificam totalmente um movimento em setembro Os mercados monetários precificam apenas uma probabilidade...
