O Departamento de Energia dos EUA (DOE) divulgou um relatório semanal oficial sobre os estoques de petróleo dos EUA hoje às 11h30....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os dados de vendas pendentes dos EUA para junho foram divulgados hoje às 11h00. O relatório deveria mostrar um aumento de 1,4% MoM nas vendas...
Índices de Wall Street abrem em alta Lucros mistos de Big Tech até agora US100 sobe mais de 2% FOMC se reúne para decidir...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em alta em um dia misto, influenciados pelos dados da pesquisa JOLTS que superaram as expectativas. Os...
Abertura do mercado americano ao vivo - 31/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A gigante de tecnologia e mídia Meta Platforms (META.US, antigamente Facebook) divulgará o Q2 de 2024 hoje. Os investidores prestarão...
09:15, Estados Unidos - Dados de emprego para julho: Mudança de emprego não agrícola da ADP: real 122K; previsto 147K; anterior...
O relatório mensal do PIB do Canadá para maio e o índice de custos de emprego dos EUA para o segundo trimestre de 2024 foram ambos...
Empresas de Tecnologia Recuperam Perdas Após Vendas Recentes Resultados da Airbus e Adidas no Fundo Situação Geral do Mercado: A...
O Banco do Japão decidiu aumentar as taxas de juros. A taxa de referência foi elevada em 15 pontos base, de 0,1% para 0,25%, uma decisão...
Os preços do petróleo estão subindo mais de 2,5% hoje, após outro aumento nas tensões no Oriente Médio. Dois...
Após uma série dos maiores declínios desde 2022, os contratos do US100 estão se recuperando hoje. O motivo para tal aumento...
Contratos de índice dos EUA ganham antes da reunião do Fed, fabricantes de semicondutores ganham após resultados do 2º trimestre Na...
O relatório trimestral da Microsoft para o segundo trimestre de 2024, embora maior do que as previsões, não conseguiu melhorar...
06:00, Zona Euro - Dados de Inflação para Julho: IHPC ex Energia e Alimentos: real 2,8% YoY; anterior 2,8% YoY; IHPC ex Energia e Alimentos:...
A AMD está ganhando nas negociações após o fechamento do mercado. A empresa relatou um crescimento impressionante na receita,...
Os resultados do 4T23/24 da Microsoft acabaram sendo, em sua maioria, alinhados com as previsões de consenso do mercado. No entanto, para as principais...
Neste vídeo, exploramos a Apple, uma gigante da tecnologia que redefiniu a inovação e o design global. Abordamos seus diversos setores...
O Banco do Japão tomará uma decisão sobre as taxas de juros amanhã na primeira parte do dia. Atualmente, as expectativas dos...
O par USD-JPY reduziu os ganhos da manhã após a NHK (organização de mídia pública japonesa) relatar que o Banco...
