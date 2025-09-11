PMI da Construção do Reino Unido cai inesperadamente 📉
Reino Unido – PMI da Construção cai para 44,3 em julho, abaixo do esperado 🕤 09:30 (BST) | 05:30 (horário de Brasília) 📍...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Reino Unido – PMI da Construção cai para 44,3 em julho, abaixo do esperado 🕤 09:30 (BST) | 05:30 (horário de Brasília) 📍...
10h00 (horário de Brasília) – Zona do Euro – Dados de Vendas no Varejo (junho): Variação anual (a/a): Atual:...
Produção Industrial da Itália (mensal) em julho supera expectativas A produção industrial da Itália registrou...
04:00 (horário de Brasília), Alemanha – Bens Duráveis de Junho: Pedidos à Indústria da Alemanha: Resultado:...
______ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
A sessão de hoje contará principalmente com divulgações de menor impacto, concentradas na zona do euro. A temporada de dados...
Wall Street fechou em queda ontem após a divulgação do ISM de serviços abaixo do esperado, que indicou pressões inflacionárias...
As quedas registradas hoje em Wall Street e nos mercados europeus foram impulsionadas por realização de lucros após a divulgação...
Após uma sessão fraca no fim da semana passada, os contratos futuros de café negociados na ICE (COFFEE) iniciaram um movimento de...
O par está sendo negociado abaixo de um suporte-chave A estrutura 1:1 foi invalidada em 147,60 USD/JPY está...
As ações norte-americanas recuperaram terreno na segunda-feira, mitigando parte da fraqueza observada na semana passada. O índice...
As quedas de hoje em Wall Street são atribuídas à realização de lucros após a divulgação do relatório...
Os relatórios macroeconômicos dos EUA vieram mistos nesta segunda-feira. Enquanto o PMI final foi revisado para cima, o relatório crucial...
11h00 (horário de Brasília) – Estados Unidos – Dados do ISM referentes a julho: ISM de Serviços: 50,1...
O início da sessão de hoje em Wall Street é marcado por um otimismo moderado, com os investidores focando em diversos balanços...
Petróleo A OPEP+ concordou em aumentar a produção de petróleo bruto em quase 550.000 barris por dia (bpd) em setembro,...
O déficit comercial dos Estados Unidos em junho ficou abaixo das expectativas e foi significativamente menor em relação ao mês...
______ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação,...
Nesta terça-feira, as ações da Domino’s Pizza Group sofreram a maior queda diária da história da empresa, despencando...
A rúpia indiana caiu frente ao dólar americano após Donald Trump fazer um discurso ameaçando aumentar substancialmente as tarifas...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador