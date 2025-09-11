Iene ganha após relatórios da NHK 🏛️
O par USD-JPY reduziu os ganhos da manhã após a NHK (organização de mídia pública japonesa) relatar que o Banco...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Um dia antes do anúncio da decisão do Federal Reserve, observamos uma maior incerteza entre os investidores e uma mudança de capital...
Os índices estão subindo um pouco no início da sessão Mais uma vez, empresas com menor capitalização de...
Os mercados estão negociando em alta depois de um dia sem catalisadores macroeconômicos significativos. No entanto, os investidores estão...
Petróleo (OIL) O petróleo bruto tem estado sob pressão de venda nas últimas semanas. O petróleo WTI testou níveis...
A Pfizer apresentou resultados melhores do que o esperado para o 2T24 e elevou sua perspectiva para o ano de 2024. Depois de atingir um pico de 4% nas...
03:00 PM BST, Estados Unidos - Confiança do consumidor para julho: real 100,3; previsão 99,7; anterior 97,8; 03:00 PM BST, Estados...
01:00 PM BST, Alemanha - Dados de inflação para julho: HICP alemão: real 0,5% ao mês; previsão 0,2% ao mês;...
A sessão de terça-feira traz ganhos moderados no comércio europeu A Heidelberg Materials luta com a fraca demanda na Europa e...
Abertura do mercado americano ao vivo - 30/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui __ O conteúdo...
A Microsoft divulgará seu relatório de lucros do quarto trimestre fiscal de 2024 hoje após o fechamento da sessão de Wall Street....
Uma grande semana para os investidores de ações de tecnologia chegou, com o calendário de resultados repleto de divulgações...
O relatório do PIB da Alemanha para o segundo trimestre de 2024 foi divulgado hoje às 5:00 am. O relatório era esperado para mostrar...
O relatório do PIB da Espanha para o segundo trimestre de 2024 foi divulgado às 5:00 am BRT hoje, juntamente com os dados preliminares do...
Os índices europeus apontam para uma abertura estável Relatórios do PIB do segundo trimestre de países europeus Leituras...
Os índices de Wall Street terminaram o pregão de ontem mistos, embora a escala dos movimentos tenha sido pequena. O S&P 500 ganhou...
Esta semana será agitada nos mercados, com eventos macroeconômicos importantes, como a divulgação de dados de empregos dos EUA,...
Os futuros dos EUA sobem, impulsionados pelos índices US2000 e US100, após os dados do PCE de sexta-feira. As leituras das manchetes ficaram...
O par EURSD estende declínios e quebra abaixo da EMA de 200 dias após a leitura dos dados industriais do Fed de Dallas, que veio abaixo das...
A fraqueza do consumidor pode ser vista nos resultados do McDonald's. A empresa relatou um declínio surpreendente em termos de vendas comparáveis...
