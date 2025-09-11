Os resultados do McDonald's são melhores do que o esperado, mas ainda ficam aquém das estimativas 📊
A fraqueza do consumidor pode ser vista nos resultados do McDonald's. A empresa relatou um declínio surpreendente em termos de vendas comparáveis...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Nasdaq lidera ganhos em Wall Street Bitcoin perto de US$ 70.000 impulsiona empresas de criptomoedas Tesla ganha mais de 2% após decisão...
Os preços do trigo nos EUA caíram abaixo das mínimas locais de fevereiro e março na semana passada e agora estão nos...
O shekel israelense começou a semana de negociação em uma posição mais fraca, após os acontecimentos no Oriente...
Ligeira melhora no sentimento no início da semana Philips ganha 9,5% após relatar resultados trimestrais Merck KGaA aumentou suas...
A semana à frente está cheia de eventos macroeconômicos importantes, como a divulgação de dados de empregos dos EUA ou...
Fatos O ouro recuou mais de 3% desde os máximos históricos Uma estrutura de tendência de baixa pode ser observada no gráfico O...
Heineken (HEIA.NL) começou a semana de negociação com uma grande lacuna de preço de baixa e agora está negociando mais...
Os mercados financeiros estão abrindo em clima otimista no início de uma semana muito importante na qual aprenderemos, entre outras coisas,...
Os índices asiáticos e do Pacífico começam a semana com sentimentos otimistas, esperando posturas dovish dos bancos centrais...
A próxima semana será intensa para os investidores, com uma agenda repleta de eventos importantes! Teremos decisões de taxas de...
As empresas de pequena capitalização estão mais uma vez favorecidas pelos investidores O dólar perde 0,15% Os rendimentos...
Abertura do mercado americano ao vivo - 26/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Fatos GBPJPY experimenta uma correção. O par testou a retração de 38,2% do último impulso de alta. Limite...
09:30, Estados Unidos - Dados de inflação para junho: Consumo pessoal real: real 0,2% MoM; anterior 0,4% MoM; Renda pessoal: real 0,2%...
Índices Europeus Tentam Recuperar Perdas de Final de Semana Melhores Resultados da Hermes e EssilorLuxottica Impulsionam Sentimento do Mercado...
A inflação do IPC dos EUA para junho caiu para 3,0% ano a ano, uma queda mais forte do que o esperado. No entanto, a inflação...
O iene japonês tem subido nos últimos dias, com o USDJPY passando por uma correção significativa na tendência de alta...
Wall Street índices caíram no final da sessão de ontem e apagaram os ganhos diários. O S&P 500 terminou 0,51% mais baixo...
Os índices europeus indicam uma abertura estável Dados do PCE dos EUA para junho em destaque Relatórios de ganhos da 3M e Bristol-Myers...
