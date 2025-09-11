Calendário econômico: dados do PCE dos EUA em destaque
Os índices europeus indicam uma abertura estável Dados do PCE dos EUA para junho em destaque Relatórios de ganhos da 3M e Bristol-Myers...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices europeus indicam uma abertura estável Dados do PCE dos EUA para junho em destaque Relatórios de ganhos da 3M e Bristol-Myers...
Neste vídeo, mergulhamos no mundo das Bandas de Bollinger, uma ferramenta essencial para análise técnica no mercado financeiro. Vamos...
Honeywell International (HON.US) iniciou as negociações de hoje com uma diferença de preço de baixa. A queda foi desencadeada...
Warner Bros Discovery (WBD.US) iniciou as negociações de hoje com uma grande diferença de preço de baixa. As ações...
Fatos: A sessão de hoje trouxe uma clara ativação da demanda com o início da sessão em Wall Street; O par está...
A Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA) divulgou um relatório semanal sobre os estoques de gás...
Índices de Wall Street abrem mais ou menos estáveis S&P 500 testa média móvel de 50 sessões Viking Therapeutics...
Abertura do mercado americano ao vivo - 25/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Um grande pacote de dados econômicos dos Estados Unidos foi divulgado hoje às 11h30 horário de Brasília. Entre os dados divulgados...
A Ford Motor (F.US) registrou uma forte queda no lucro operacional no 2T24, apesar do aumento nas vendas. A principal razão foram os custos de garantia...
Tesla despenca mais de 12% após os lucros do segundo trimestre de 2024 Lucros do segundo trimestre da empresa desapontaram significativamente Grande...
Índices europeus ampliam quedas Kering cai mais de 6% após divulgação de resultados Ações...
O relatório do PIB dos EUA é provavelmente a leitura macroeconômica mais importante desta semana. Espera-se que o segundo trimestre...
O par USDJPY caiu 0,65%, para 152,7300 hoje, registrando sua maior queda mensal desde novembro de 2022. A partir de picos acima de 161,0000, a queda já...
O calendário macroeconômico de hoje inclui vários itens interessantes, incluindo o relatório preliminar do PIB para o segundo...
Os índices da Ásia-Pacífico estão caindo, estendendo as quedas após os índices de Wall Street fecharem em...
REITs: Vantagens Potenciais para Seus Investimentos! Mesmo em um cenário desafiador empresas bem geridas conseguem se proteger contra a inflação,...
A International Business Machines Corporation (IBM) deve divulgar seus lucros do segundo trimestre na quarta-feira, 24 de julho de 2024, após o...
Lamb Weston (LW.US) é o membro do S&P 500 com pior desempenho atualmente, caindo cerca de 27% até o momento. A queda foi desencadeada...
O par USDJPY está caindo abaixo de 155 hoje, com o iene ganhando mais de 1% pelo segundo dia consecutivo, impulsionado por vários fatores....
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador