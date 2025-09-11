PETRÓLEO sobe após dados de estoques dos EUA
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) divulgou hoje, às 15h30 BST, um relatório semanal oficial sobre os estoques de petróleo dos...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os dados de vendas de novas casas nos EUA para junho foram divulgados hoje. Esperava-se que o relatório mostrasse um aumento nas vendas de 3,4%...
Índices de Wall Street abrem em baixa Resultados decepcionantes da Tesla e Alphabet pesam no sentimento do mercado US100 cai para a mínima...
O Banco do Canadá anunciou hoje sua decisão de política monetária. Esperava-se que o banco realizasse o segundo corte de 25...
10:45, Estados Unidos - Dados do PMI para julho: S&P Global Services PMI: atual 56.0; previsão 54.7; anterior 55.3; S&P Global Composite...
Abertura do mercado americano ao vivo - 24/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
As ações da LVMH (MC.FR) estão perdendo quase 4% na sessão de hoje e caindo para seus níveis mais baixos em seis meses,...
Os índices europeus interrompem a onda de alta Os resultados da LVMH pressionam as empresas do setor de bens de luxo flatexDEGIRO com resultados...
O iene japonês recebeu um impulso hoje, com o USDJPY caindo brevemente para o nível mais baixo desde meados de maio de 2024. O fortalecimento...
Os preços das commodities agrícolas na Bolsa de Commodities de Chicago (CBOT) têm caído principalmente nos últimos meses....
PMI Composto Flash do Reino Unido para julho: 52,7 (Previsão 52,6, Anterior 52,3) PMI de Manufatura: 51,8 (Previsão 51, Anterior 50,9)...
O PMI Composto da Zona do Euro (preliminar para julho) ficou em 50,1 vs. 50,9 esperado e 50,9 anteriormente. Serviços: 51,9 vs. 52,9 esperado...
Os contratos de índices europeus apontam para uma abertura em baixa nas bolsas de valores europeias. O dia será marcado pela publicação...
Os sentimentos dos consumidores da GfK da Alemanha (expectativas para agosto) vieram em -18,4 vs -21 esperados e -21,8 anteriormente. ___ O...
O sentimento de Wall Street enfraqueceu após os resultados de ontem da Alphabet, Tesla e Visa. Os estoques de petróleo (API) também...
Alphabet e Tesla divulgaram os resultados do segundo trimestre do ano, após o encerramento da sessão em Wall Street.As ações...
Os futuros do petróleo bruto Brent (OIL) estão se aproximando de US$ 81 por barril, perdendo hoje mais 1,5%. As razões para isto são...
CONFIRA! Descubra as oportunidades de investimento na Verizon! Neste vídeo, analisamos profundamente a Verizon e bordamos vários tópicos...
Os índices de Wall Street registam volatilidade limitada no início da sessão. S&P 500 sobe 0,16% Forte liquidação...
As vendas de casas existentes nos EUA chegaram a 3,89 milhões contra 3,99 exp. e 4,11M anteriormente (-5,4% YoY vs -3,04% exp. e -0,7% anteriormente) O...
