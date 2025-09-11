Os fortes resultados do 2T24 da General Motors e o aumento previsto não impedem a venda de ações 📊
A General Motors (GM.US) obteve resultados mais fortes do que o esperado. A empresa também elevou suas previsões em aspectos-chave do seu...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A General Motors (GM.US) obteve resultados mais fortes do que o esperado. A empresa também elevou suas previsões em aspectos-chave do seu...
Óleo O petróleo tem sido negociado sob pressão desde o início de Julho, apesar do início da época de condução...
A Coca-Cola, famosa fabricante de refrigerantes, apresentou um forte desempenho no segundo trimestre de 2024, superando as expectativas tanto em ganhos...
Abertura do mercado americano ao vivo - 23/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
As ações da Spotify Technology (SPOT.US) subiram 14% antes da abertura da sessão em Wall Street devido à empresa apresentar...
Nesta semana, destacamos os eventos e dados mais relevantes que podem impactar o mercado financeiro global. Clique aqui para acompanhar _ O...
Porsche reduz previsão de receita para o ano inteiro Morgan Stanley fortalece ações da Fresenius Situação...
Hoje, após o pregão dos EUA, a Tesla (TSLA.US) apresentará os resultados do segundo trimestre do ano. Dado que as ações...
Fatos: O preço saltou do limite inferior da estrutura 1:1 US500 está sendo negociado em tendência ascendente Opinião:...
O Banco Central da República da Turquia (CBRT) anunciou a sua última decisão de política monetária hoje às 08h00...
A Alphabet (GOOGL.US) está programada para divulgar o relatório de lucros do segundo trimestre hoje, após o fechamento da sessão...
Os índices de Wall Street foram negociados em alta ontem, com a movimentação sendo impulsionada pelo setor de tecnologia. As ações...
Índices europeus definidos para abertura ligeiramente superior Relatórios de lucros da Alphabet e Tesla após fechamento de Wall...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em alta, liderados pelo setor de tecnologia. O S&P 500 ganhou...
A fabricante da icônica marca Barbie Mattel (MAT.US) está ganhando quase 17% hoje após a notícia de uma potencial oferta de...
A empresa norte-americana de segurança cibernética SentinelOne (S.US) está ganhando quase 7% hoje, enquanto as ações...
Na sessão de hoje, os futuros estão avaliando o risco de escassez de grãos de cacau, fazendo o preço subir quase 7%. O Gana,...
De acordo com relatórios do WSJ de sexta-feira, o fundo de hedge ativista da Elliot Management adquiriu uma participação significativa...
Os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão subindo quase 1,2%. Ações de tecnologia registram ganhos na onda de recuperação...
Os preços do gás natural nos EUA (NATGAS) dispararam no início de uma nova semana, já que as previsões meteorológicas...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador