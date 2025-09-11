Principais relatórios de ações para acompanhar esta semana (22/07/2024)
Uma nova semana começou e é a semana que muitos investidores de Wall Street esperavam. Os comerciantes receberão os primeiros relatórios...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus ganham no início da semana Varta está considerando duas propostas de reestruturação de dívidas...
A atenção dos investidores está voltada para dois tópicos importantes hoje. Primeiro, os investidores estão a reagir...
Os futuros apontam para uma abertura em alta na primeira sessão a dinheiro da Europa esta semana Biden renunciou para concorrer às eleições...
No fim de semana, os investidores reagiram à decisão de Biden de desistir da nomeação do Partido Democrata para Presidente...
Descubra as oportunidades de investimento na Netflix! Neste vídeo, analisamos profundamente a Netflix como uma potencial oportunidade de investimento....
Hoje tivemos a rolagem do contrato futuro de petróleo bruto WTI. A perda é de 4%, mas apenas 1,5% é movimento real no preço...
Espera-se que num futuro próximo seja anunciado que Joe Biden será o candidato oficial do Partido Democrata nas eleições presidenciais...
Os índices dos EUA perdem ligeiramente; US30 regista recuo mais profundo, perto de 0,5% O robô médico e fornecedor de software...
Os futuros do trigo na Bolsa de Comércio de Chicago estão hoje a subir quase 3,6%, num contexto de maior procura internacional e de condições...
A sessão de hoje é histórica, o que está relacionado com a falha global de muitos sistemas de TI devido a problemas com produtos...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados estáveis após a pressão baixista da sessão de ontem, onde os principais democratas...
Abertura do mercado americano ao vivo - 19/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
O relatório de vendas no varejo canadense de maio foi divulgado hoje às 09h30 horário de Brasília. Esperava-se que o relatório...
Uma atualização de software da gigante de segurança cibernética listada na Nasdaq, CrowdStrike (CRWD.US) pode ter causado interrupção...
As ações da Netflix (NFLX.US) estão perdendo 0,5% antes da abertura da sessão de Wall Street, após a divulgação...
Os índices europeus, assim como os futuros de índices dos EUA, estão recuando hoje, com notícias de falhas técnicas...
03:00 AM GMT, Reino Unido - Dados de Vendas no Varejo de Junho: Vendas no Varejo: atual -0,2% YoY; previsão 0,2% YoY; anterior 1,7% YoY; Vendas...
O calendário macroeconômico de hoje está relativamente leve e sem eventos que possam impactar os mercados financeiros globais. No entanto,...
Os índices da Ásia-Pacífico estão estendendo as quedas após os índices de Wall Street terem fechado em baixa....
