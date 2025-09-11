DAX cai para níveis anteriores a julho
DAX aprofunda quedas Problemas globais de TI pesam sobre empresas europeias Dados do PPI permanecem em linha com as expectativas Sartorius reduz...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Estamos vivendo em um cenário desafiador para os REITS, isso pois, no começo do segundo semestre de 2024 as taxas de juros permanecem elevadas....
O Alaska Air Group caiu hoje mais de 6% após a divulgação dos resultados do 2T24 e a apresentação das previsões...
D.R. Horton subiu quase 11% depois que a maior construtora residencial da América divulgou lucros no terceiro trimestre. A D.R. Horton opera em...
Entenda o conceito de divergência no mercado financeiro e aprenda a identificá-la em suas análises técnicas. Descubra como...
Dólar sobe ligeiramente na primeira parte do dia Os rendimentos dos títulos dos EUA também ganham Índices de Wall Street...
As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing caíram quase 8% ontem, depois que o mercado descontou as expectativas decepcionantes...
Os futuros dos EUA abrem ligeiramente em alta, com um mercado tentando recuperar das quedas causadas pelos dados de inflação e pelos comentários...
Netflix divulgará ganhos do segundo trimestre hoje A empresa espera ver o crescimento da receita acelerar e as margens melhorarem Lucro líquido...
Abertura do mercado americano ao vivo - 18/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Segundo o Financial Times, a proprietária da popular marca de óculos Ray-Ban, a parisiense EssilorLuxottica (EL.FR), pode ter um acordo com...
Pedidos Iniciais de Auxílio-Desemprego nos EUA: 243 mil (Previsão 229 mil, Anterior 222 mil) Pedidos Contínuos de Auxílio-Desemprego...
O Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juro inalteradas numa reunião de hoje, em linha com as expectativas do mercado.Taxas correntes:...
BCE deixa taxas de juro inalteradas na zona euro em 4,25% e taxa de depósito em 3,75% Fonte: xStation5 ___ O conteúdo...
O anúncio de política monetária do BCE é um evento chave do mercado hoje. O BCE anunciará a decisão sobre a taxa...
Índices europeus sobem antes da decisão do BCE Resultados da Nokia e Novartis em segundo plano Anglo American reduz previsão...
ndices europeus apontam para uma abertura estável ou ligeiramente mais alta Decisão de taxa de juros do BCE Relatório de ganhos...
O relatório do mercado de trabalho do Reino Unido foi divulgado hoje às 3:00 da manhã. Esperava-se que o relatório mostrasse...
Os índices de Wall Street terminaram o pregão de ontem em baixa, após uma venda maciça impulsionada pelo setor de tecnologia....
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) divulgará seus resultados do segundo trimestre de 2024 antes do lançamento da sessão...
