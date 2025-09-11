Johnson & Johnson ganha 4% após publicar resultados do segundo trimestre
As ações da Johnson & Johnson (JNJ.US) subiram 4% durante a sessão de hoje, depois que a fabricante de medicamentos e produtos...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices de Wall Street estão a sofrer hoje, com o setor tecnológico a impulsionar a liquidação. O Nasdaq-100 (US100)...
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) divulgou um relatório semanal oficial sobre os estoques de petróleo dos EUA hoje às 15h30...
Índices de Wall Street abrem em baixa US100 cai abaixo do limite inferior da geometria do mercado Dados do mercado imobiliário e da...
Abertura do mercado americano ao vivo - 17/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa. Ontem, vimos uma reação inicial de baixa após a divulgação...
Nas sessões recentes em Wall Street, vimos uma impressionante alta dos "assaltantes" do mercado altista americano, claro, o Índice...
Os dados do mercado imobiliário dos EUA de junho foram divulgados hoje às 09h30 horário de Brasília. Esperava-se que o relatório...
Índices europeus ampliam quedas Resultados de ASML, Adidas e Daimler Truck em segundo plano A atenção se volta para os dados...
O maior produtor de semicondutores avançados da Europa e um dos maiores do mundo, ASML (ASML.NL) perde hoje quase 6%, apesar dos ganhos do segundo...
Os índices de Wall Street fecharam a sessão de ontem perto de máximas históricas. O Dow Jones subiu quase 1,9% e, apoiado...
O IPC final da Zona Euro para Junho atingiu 2,5%, em linha com as expectativas e leituras anteriores. O IPC Final Mensal atingiu 0,2% - também sem...
Os contratos dos índices europeus estão, na maioria, em baixa, apesar do rali de ontem em Wall Street e do DJIA em um novo recorde histórico. A...
O Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falando no Economic Club of Washington, destacou que a economia teve um bom desempenho nos últimos...
Nesta semana, destacamos os eventos e dados mais relevantes que podem impactar o mercado financeiro global. Confira os tópicos abordados: Taxa...
Os futuros do índice Russell 2000, que representa empresas de pequena capitalização dos EUA, hoje estão subindo 2,00%,...
Índices de Wall Street abrem em alta Dólar sobe após atentado contra Trump no fim de semana Ganho de rendimentos de títulos As...
09h30, Estados Unidos - Índice de Manufatura Empire State de NY de julho: atual -6,60; previsão -5,50; anterior...
Índices europeus caem no início da semana Empresas de moda sob pressão de dados e advertências corporativas da China Swatch...
Após uma semana de elevada volatilidade devido aos dados do IPC, os futuros dos EUA começam a recuperar depois de caírem perto de...
