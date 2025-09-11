Cenário atual do Gás Natural
Gás natural está iniciando a nova semana de negociações com quedas de quase 2%. O gás natural está reagindo assim...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Gás natural está iniciando a nova semana de negociações com quedas de quase 2%. O gás natural está reagindo assim...
A temporada de lucros do segundo trimestre de 2024 em Wall Street começou na semana passada, com relatórios dos principais bancos dos EUA....
A tentativa de assassinato contra Donald Trump que ocorreu durante um comício no fim de semana na Pensilvânia é uma grande notícia...
Índices europeus em queda Dólar ganha após tentativa de assassinato de Trump Discurso do presidente do Fed, Powell Ganhos...
O dólar americano começou a semana de negociações em alta em resposta aos eventos do fim de semana nos Estados Unidos. Houve...
A calmaria do verão está lentamente se estabelecendo nos mercados, embora isso não signifique que não haja eventos dignos de...
Fortes ganhos podem ser observados nos mercados de ações europeus durante o último pregão da semana. A rotação...
Os dados de inflação do IPC dos EUA para junho foram divulgados ontem às 09h30. O relatório surpreendeu positivamente, pois...
No mundo dos investimentos, entender e escolher o estilo operacional correto pode ser a chave para o sucesso! Neste vídeo, exploramos os principais...
Os dados flash da Universidade de Michigan de julho foram divulgados hoje às 11h00 horário de Brasília. Esperava-se que o relatório...
Índices de Wall Street abrem ligeiramente em alta US100 defende limite inferior da geometria local Wells Fargo, Citigroup e JPMorgan relataram...
Wells Fargo - menor receita de juros Os resultados do Wells Fargo revelaram-se mistos. A empresa alcançou um crescimento positivo nas receitas,...
O relatório de inflação PPI dos EUA para junho foi divulgado hoje às 09h30 horário de Brasília. Embora valha...
Abertura do mercado americano ao vivo - 12/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A Dassault Systems (DSY) sofreu um declínio de mais de 5% na terça-feira, 5 de julho, após a divulgação das previsões...
Fatos: As leituras mais baixas do IPC pelo segundo mês consecutivo apoiam a especulação de um primeiro corte nas taxas de juro por...
Índices europeus sobem ligeiramente no final da semana A inflação continua a ser o tema número 1, com os dados do PPI...
Apesar de uma forte liquidação entre as maiores empresas dos EUA (o Nasdaq 100 caiu mais de 2%) ontem e dos índices de ações...
Ganho de futuros de índices europeus; também vemos maior atividade de compra nos índices dos EUA, após as vendas de ontem Inflação...
Os futuros dos EUA estão a subir depois de os dados do IPC terem ficado aquém das previsões, levando o mercado a passar de ações...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador