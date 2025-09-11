Inflação final espanhola e francesa ligeiramente superior ao esperado
O IPC francês de junho foi de 2,2% vs 2,1% exp. e 2,1% anteriormente (0,1% MoM vs 0,1% exp. e 0,1% anteriormente) O IHPC francês atingiu...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices dos EUA fecharam a sessão de ontem no radar, com uma onda de vendas no setor de tecnologia. O Nasdaq 100 perdeu quase -2,2%,...
O IPC sueco em junho foi de 2,6% YoY vs 2,9% exp. e 3,7% anteriormente (-0,1% MoM vs 0,1% exp. e 0,2% anteriormente) O índice grossista alemão...
A Microsoft é uma das maiores e mais influentes empresas de tecnologia do mundo, conhecida por sua inovação e impacto global. Fundada...
A PepsiCo divulgou hoje os resultados do 2T24. A empresa obteve um ligeiro aumento na receita para US$ 22,5 bilhões (+0,8% ano/a). Ao nível...
Os índices de Wall Street apagaram os primeiros ganhos eufóricos de hoje, impulsionados por uma leitura de inflação do IPC...
Os principais bancos dos EUA darão início amanhã à temporada de lucros do setor financeiro dos EUA. As taxas de juro da Fed...
Os estoques de gás natural nos EUA, de acordo com a EIA, aumentaram. O relatório mostra 65 bilhões de pés cúbicos (bcf)...
O par USDJPY cai abaixo da marca de 158 em meio a dados de IPC de junho inferiores ao esperado, que enfraqueceram o dólar americano; Os rendimentos...
Delta Air Lines (DAL.US) divulgou hoje o relatório de lucros do segundo trimestre de 2024, antes da abertura da sessão de Wall Street. Os...
As ações de semicondutores dos EUA apresentam bom desempenho esta semana O Índice de Semicondutores da Filadélfia é...
O CPI dos EUA para junho foi de 3% YoY vs 3,1% exp. e 3,3% anteriormente (-0,1% MoM vs 0,1% exp. e 0% anteriormente) O IPC principal dos EUA para junho...
A economia do Reino Unido registou um crescimento mais rápido do que o esperado em Maio, com um aumento de 0,4% m/m no PIB, impulsionado por fortes...
Índices europeus ganham ligeiramente na primeira fase da sessão de quinta-feira Os investidores aguardam os dados do IPC dos EUA às...
Relatório CPI dos EUA Conferência de imprensa de Joe Biden Discursos de representantes do FOMC Relatório semanal de pedidos...
03h00, Alemanha - Dados de inflação de junho (horária de Brasília): IPC alemão: 0,1% real...
No cenário atual, sabemos que a inflação está causando muita volatilidade nos mercados. Por isso, vamos acompanhar a divulgação...
*horário de referência de Brasília 03h00, Reino Unido - dados do PIB de maio: PIB: real 0,4% MoM; previsão...
Os índices da Ásia e do Pacífico estão, em sua maioria, passando por uma sessão de alta, impulsionada por um fechamento...
Apple (AAPL.US) ganha 1,50%, para 231 dólares por ação, após a informação de que a empresa pretende vender pelo...
