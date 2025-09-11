DAX 40: Infineon dispara com melhora nas margens; BP supera expectativas de LPA (05.08.2025)
Os mercados europeus operam com forte otimismo nesta terça-feira, impulsionados por sólidos balanços corporativos em diversas partes...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
08h00 (horário de Brasília: 06h00) – Zona do Euro – Dados de Inflação referentes a junho: Índice...
08h15 (horário de Brasília), Espanha – Dados de PMI de julho: PMI de Serviços HCOB da Espanha: Atual: 55,1 | Projeção:...
Calendário econômico: Relatórios do PMI e do ISM 🔎 Os principais destaques de hoje incluem os relatórios de PMI de serviços...
O dólar americano se fortaleceu frente à maioria das moedas. Particularmente fracos na primeira parte do dia estavam o franco suíço,...
Os índices dos EUA sobem hoje com os mercados se recuperando da liquidação de sexta-feira. O Nasdaq, com forte presença...
As ações da Idexx Laboratories saltaram 26%, alcançando US$ 676 por ação após a divulgação de resultados...
As bolsas dos EUA registram fortes ganhos nesta segunda-feira, em recuperação após a forte queda de sexta-feira, desencadeada por...
Os mercados acionários dos Estados Unidos iniciam a sessão desta segunda-feira em alta, revertendo parte da liquidação da semana...
Os futuros dos Estados Unidos registraram uma recuperação após um fim de semana sem grandes sobressaltos nos mercados. O presidente...
11h00 (horário de Brasília) – Estados Unidos – Dados de Bens Duráveis (junho): Bens duráveis (excluindo...
DE40: Ações se recuperam após queda de sexta-feira 💡 Os mercados financeiros europeus estão relativamente otimistas nesta...
O franco suíço recua 0,3% frente ao dólar americano nesta segunda-feira, pressionado por um aumento inesperado nas tarifas dos EUA. A...
Fato: Trump deve anunciar nesta semana um novo chefe do BLS (Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA) e um novo vice-presidente...
O índice de inflação de julho de 2025 do Instituto de Melbourne subiu 0,9% na comparação mensal, marcando o maior aumento...
Futuros sobem antes da abertura do pregão à vista europeu Atenção dos investidores se volta para o IPC suíço...
CPI da Suíça (variação anual) – Jul: 0,2% (estimativa: 0,1%; anterior: 0,1%) CPI (variação mensal):...
Sessão de Segunda-feira com Alta Moderada Após Quedas de Sexta A sessão de hoje nos mercados de ações começou...
Os últimos dias de julho trouxeram maior volatilidade aos mercados, impulsionada, por um lado, pela postura mais dura do Federal Reserve (Fed) e,...
