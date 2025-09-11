Powell expressou otimismo cauteloso em relação à inflação 🎯
No segundo dia de depoimento perante o Congresso, o presidente do Fed, Jerome H. Powell, expressou otimismo cauteloso sobre as tendências da...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados aguardam o principal relatório macro da semana – dados de inflação do IPC de junho, que serão divulgados...
11h30 horário de Brasília, Estados Unidos - Dados da EIA: Estoques semanais de destilados da EIA: reais 4,884 milhões;...
Aprenda a utilizar as médias móveis para aprimorar suas estratégias de investimento! Neste vídeo, explicamos o que são...
11h00 horário de Brasília, Estados Unidos - Vendas de comércio por atacado de maio: real 0,4% ao mês;...
Índices registram altas moderadas na abertura O dólar enfraquece ligeiramente Os rendimentos também estão caindo Na...
Abertura do mercado americano ao vivo - 10/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A temporada de resultados em Wall Street começa esta semana Previsões de ganhos do S&P 500 crescendo 8,8% YoY Previsões...
Os futuros dos EUA estão subindo depois de o presidente da Reserva Federal, Powell, ter atenuado os seus comentários sobre a política...
Fatos: O preço recuperou-se da zona de resistência chave. A tendência de médio prazo permanece altista. Fonte:...
O dólar neozelandês é a moeda principal com pior desempenho hoje e o Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) pode ser responsabilizado....
Os índices europeus negociam em alta DE40 salta da zona de suporte de 18.375 pontos Porsche ganha após ligação com analistas Os...
O relatório de inflação do IPC de junho da Noruega foi divulgado hoje. Esperava-se que os dados mostrassem uma desaceleração...
Os índices europeus abrem estáveis Segundo dia dos depoimentos semestrais de Powell no Congresso NZD cai após decisão...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem de forma mista - o S&P 500 ganhou 0,07%, o Nasdaq subiu 0,15%,...
O rali no mercado de café foi retomado após um movimento lateral que ocorreu em junho. O CAFÉ subiu 7% e está sendo negociado...
Descubra como utilizar o indicador MACD para melhorar suas estratégias de investimento! Neste vídeo, explicamos o que é o MACD,...
O presidente do Fed, Powell, compareceu perante o Comitê Bancário do Senado dos EUA às 11h00 (horário de Brasília) de...
Índices de Wall Street abrem mistos Os mercados aguardam o testemunho de Powell Helena de Tróia despenca 30% após corte nas...
Abertura do mercado americano ao vivo - 08/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
