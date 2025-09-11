📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 09/07/2023
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
DAX com uma ligeira correção O maior sindicato de trabalhadores industriais da Alemanha pede aumento salarial de 7% Adidas registra...
A gigante americana de semicondutores, Intel (INTC.US) foi uma das ações de semicondutores mais fracas dos últimos meses. Além...
O NATGAS recuperou algum terreno ontem, após uma onda dinâmica de quedas que viu nove sessões consecutivas de quedas. Do ponto de vista...
Fatos: O par saltou do limite inferior da estrutura 1:1 A principal tendência do par permanece ascendente O par fica acima da média...
Incerteza política usada como pretexto para vender o CAC 40 Como indicamos ontem, o CAC 40 caminhava para um alívio temporário...
Os futuros apontam para uma abertura ligeiramente mais alta na sessão a vista europeia. O principal evento macroeconômico do dia...
A sessão de ontem nos mercados dos EUA teve ganhos moderados na maioria dos índices de ações. O Nasdaq subiu 0,27%, o S&P500...
A Boeing decidiu se declarar culpada de uma acusação de fraude criminal em conexão com os acidentes de dois aviões 737 Max...
Os futuros de trigo recuaram quase 4% hoje, embora a liquidação tenha chegado a quase 5% em um ponto. Após um junho favorável...
Os índices de Wall Street apresentam ganhos moderados hoje. US30 ganha quase 0,4% A recomendação do Morgan Stanley sobre a TSMC...
Os Estados Unidos enfrentam desafios econômicos com o enfraquecimento do mercado de trabalho em junho e a taxa de desemprego subindo para 4,1%. O...
Os estoques de transporte marítimo, como Israel ZIM Integrated Shipping (ZIM.US), alemão Hapag-Lloyd (HLAG.DE) e dinamarquês AP Moeller-Maersk...
Fatos Os índices chineses ficaram seriamente ofegantes antes da plenária do Partido Comunista Chinês marcada para 15 a 18 de junho. Os...
Os índices da Ásia-Pacífico registram uma sessão de queda. Os índices da China estão perdendo entre 1,10%...
Mercados ganham no início da semana Resultados das pesquisas de saída do segundo turno das eleições na França iniciando...
O voto decisivo nas eleições parlamentares francesas terminou esta noite, e a pesquisa de boca de urna sugere um resultado surpreendente....
O calendário macroeconômico de hoje é relativamente leve e nenhum evento agendado pode impactar os mercados financeiros globais. No...
Vários relatórios importantes dignos da atenção dos investidores serão publicados na próxima semana, incluindo...
Tesla teve um ótimo começo de mês. A empresa já subiu mais de 21% desde o início de julho. Os recentes ganhos nas ações...
