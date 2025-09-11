Calendário econômico: um início tranquilo para uma semana intensa 📌
O calendário macroeconômico de hoje é relativamente leve e nenhum evento agendado pode impactar os mercados financeiros globais. No...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Vários relatórios importantes dignos da atenção dos investidores serão publicados na próxima semana, incluindo...
Tesla teve um ótimo começo de mês. A empresa já subiu mais de 21% desde o início de julho. Os recentes ganhos nas ações...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados de forma mista, aguardando os dados de emprego do NFP, considerados os mais relevantes. Ontem, os...
09h30 horário de Brasília, Canadá - Dados de emprego de junho: Taxa de Participação: real...
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA para junho: 206 mil Esperado: 190 mil contra 272 mil anteriormente Mudança...
Os contratos do índice Hang Seng de empresas chinesas listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong (HK.cash) estão sendo negociados hoje em...
Vamos comentar a divulgação dos dados e discutir os possíveis impactos do relatório NFP nos mercados financeiros. Este é...
Analistas estimam que a folha de pagamento não agrícola aumentou em 192 mil em junho, contra 272 mil em maio. Espera-se que indicadores...
Sentimento positivo no mercado de ações europeu e ganhos nos contratos dos EUA apoiam o DAX Continental (CON.DE) e Sartorius (SRT.DE)...
A produção industrial francesa ficou em -2,1% MoM vs -0,5% exp. e 0,5% anteriormente. É outra leitura fraca após uma queda...
A produção industrial alemã (ajustada sazonalmente) na Alemanha caiu -6,7% YoY vs -4,3% exp. e -3,86% anteriormente A produção...
Os índices europeus sobem, seguidos pelos contratos de referência de Wall Street, com o US100 ganhando 0,3%. A atenção...
Na ausência de Wall Street, a sessão de ontem viu ganhos nos principais índices europeus, que seguiram os fechamentos recordes dos...
Os mercados estão atentos aos próximos dados do mercado de trabalho, especificamente às folhas de pagamento não agrícolas...
Resultados do 4T23/24 Previsões decepcionantes para 2025 Falta de inovação Visão geral da avaliação Análise...
O dólar é claramente a moeda mais fraca entre o G10 hoje. O índice do dólar (USDIDX) caiu 0,23%, enquanto a taxa EURUSD subiu...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados ligeiramente em alta após os dados macroeconômicos da sessão anterior terem indicado...
Abertura do mercado americano ao vivo - 04/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O...
Na ausência de Wall Street (feriado do Dia da Independência nos EUA), o sentimento nos mercados accionistas europeus permanece sólido;...
