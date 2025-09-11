📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 04/07/2023
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Abertura do mercado americano ao vivo - 04/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O...
Na ausência de Wall Street (feriado do Dia da Independência nos EUA), o sentimento nos mercados accionistas europeus permanece sólido;...
Antes da divulgação das atas, o mercado havia precificado uma probabilidade de 73% de que o BCE cortaria as taxas em 25 pontos base em setembro....
Com a leitura mais fraca do ISM do setor de serviços dos EUA em 4 anos, que causou uma venda no dólar americano e uma queda nos rendimentos...
PMI de Construção da Zona Euro Real 41,8 Anterior 42,9 PMI da Construção Alemã Real 39,7 Anterior 38,5 PMI da...
Após a sessão recorde de ontem em Wall Street e uma sessão de alta nas bolsas de valores da Ásia (exceto na China), os contratos...
O IPC suíço em junho foi de 1,3% vs 1,4% exp. e 1,4% anteriormente (0% MoM vs 0,1% exp. e 0,3% anteriormente) Swiss Core CPI veio em...
As encomendas industriais alemãs registaram -1,6% MoM vs 0,5% exp. e -0,2% anteriormente A leitura enfraqueceu o EURUSD, no entanto o volume...
Hoje, as negociações em Wall Street estão suspensas devido ao feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos. No entanto,...
Atas do Federal Reserve dos EUA da reunião de 11 a 12 de junho. A grande maioria dos participantes na reunião de Junho da Fed avaliou...
Após a recuperação dos preços das ações de ontem, os investidores hoje continuam a comprar ações...
Os futuros do NATGAS hoje quase não reagiram ao relatório de alteração de estoques da EIA de hoje, que chegou a 32 bilhões...
Dados mais fracos da economia dos EUA aumentaram as expectativas do mercado para potenciais cortes nas taxas de juros por parte do Fed. A leitura mais...
A variação dos estoques de petróleo da EIA ocorreu em -12,15M vs -0,5M exp. e 3,59 milhões anteriormente A mudança...
A maioria dos índices dos EUA está subindo ligeiramente após a abertura do mercado dos EUA. O US100 foi negociado em alta de 0,15%,...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em alta após um dia de alta em que o índice S&P 500 e o índice NASDAQ atingiram...
Eleições Parlamentares Francesas de Alto Risco Na noite das eleições europeias, o Rassemblement National (RN) de Marine...
Abertura do mercado americano ao vivo - 03/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA: 238 mil (previsão de 235 mil, anterior 233 mil) Pedidos contínuos de seguro-desemprego...
Os mercados esperam que a publicação das atas do FOMC de hoje, referentes à reunião dos dias 11-12 de junho de 2024, forneça...
