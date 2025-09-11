Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA são ligeiramente superiores ao esperado. S&P500 perde
Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA: 238 mil (previsão de 235 mil, anterior 233 mil) Pedidos contínuos de seguro-desemprego...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados esperam que a publicação das atas do FOMC de hoje, referentes à reunião dos dias 11-12 de junho de 2024, forneça...
O relatório ADP dos EUA para junho chegou a 150 mil contra 163 mil exp. e 152k anteriormente De acordo com dados da ADP, o setor produtor...
O sentimento no mercado de ações europeu está melhorando após uma forte sessão em Wall Street ontem e um fechamento...
As empresas norte-americanas despediram 48,79 mil pessoas em junho, contra 63,82 mil no mês anterior, segundo dados do Challenger. ___ O...
O índice Nikkei 225 (JAP225) está subindo 0,90% hoje, estendendo a alta dinâmica de ontem acima do nível de 40.000 pontos. O...
08:15 AM BST, Espanha - Dados PMI para junho: HCOB PMI de Serviços da Espanha: atual 56,8; previsão 56,5; anterior 56,9; 08:45...
A reunião de política monetária do Riksbank, realizada em junho de 2024, destacou vários pontos-chave. A taxa diretora foi...
O calendário econômico de hoje inclui várias publicações significativas que podem impactar os mercados financeiros globais....
Os índices da Ásia-Pacífico estão passando por uma sessão de alta. Os índices chineses estão subindo...
Conheça os principais índices europeus e entenda por que eles são tão importantes para o mercado financeiro. Neste vídeo,...
A Cartesian Therapeutics (RNAC.US) anunciou que uma terapia celular experimental que está desenvolvendo teve sucesso em um ensaio clínico...
Os futuros de gás natural Henry Hub dos EUA (NATGAS) estão perdendo mais de 2% hoje e caindo abaixo de US$ 2,5 por MMBtu. As previsões...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa, embora tenham fechado com liderança predominante de grandes capitalizações....
Estados Unidos - Jolts vagas de emprego para maio: Real: 8.140 milhões; previsão de 7.960 milhões; anteriores...
Jerome Powell, do Fed, e Christine Lagarde, do BCE, falam hoje no fórum bancário do BCE. Aqui estão alguns dos comentários: A...
Wall Street perde ligeiramente no início da sessão de terça-feira Uma teleconferência com Powell e Lagarde está...
O petróleo bruto começou Julho com ganhos, e a recuperação em curso desde a liquidação causada pela decisão...
Abertura do mercado americano ao vivo - 02/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
O presidente Biden comunicou que se empresas como a Novo Nordisk (NOVOB.DK) e a Eli Lilly (LLY.US) se recusarem a reduzir significativamente o preço...
