Jerome Powell e Lagarde falam no fórum do BCE
Jerome Powell, do Fed, e Christine Lagarde, do BCE, falam hoje no fórum bancário do BCE. Aqui estão alguns dos comentários: A...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Wall Street perde ligeiramente no início da sessão de terça-feira Uma teleconferência com Powell e Lagarde está...
O petróleo bruto começou Julho com ganhos, e a recuperação em curso desde a liquidação causada pela decisão...
Abertura do mercado americano ao vivo - 02/07/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
O presidente Biden comunicou que se empresas como a Novo Nordisk (NOVOB.DK) e a Eli Lilly (LLY.US) se recusarem a reduzir significativamente o preço...
Tesla (TSLA.US) caiu mais de 1,50% antes da abertura da sessão de caixa nos EUA. Os investidores estão aguardando o relatório trimestral...
Sessão de terça-feira na Europa marcada por quedas Discurso de Powell e discurso de Lagarde no final do dia Os investidores estão...
O presidente do Federal Reserve Bank de Chicago, Austan Goolsbee, defende o corte das taxas de juro se a inflação nos EUA continuar a...
OIL O aumento das tensões geopolíticas (Oriente Médio, França, EUA) e a aproximação da época...
O iene japonês perde mais 0,15% em relação ao dólar hoje, atingindo novos máximos em 161,700. A confiança do mercado...
06h00, Zona do Euro - Dados de inflação de junho: IPC: real 0,2% ao mês; anterior 0,2% ao mês; IPC:...
O calendário macro de hoje é relativamente leve. Os acontecimentos mais importantes do dia serão a publicação do relatório...
Os índices da Ásia-Pacífico registam uma sessão ascendente. Os índices da China estão subindo entre 0,75-1,30%....
Bem-vindo ao nosso resumo semanal dos mercados financeiros! Nesta edição, analisamos: Fraqueza do iene; Mercado de trabalho...
As ações da Tesla (TSLA.US) subiram 7,00% hoje, atingindo US$ 210, o valor mais alto entre todas as ações do SP500. Isto marca...
Os preços do gás natural caíram mais de 4% esta semana e oscilam em torno de um nível crítico de suporte de US$ 2,50...
Os futuros dos EUA estão em alta após as correções de sexta-feira, desencadeadas principalmente pelo reequilíbrio dos...
O primeiro turno de eleições aceleradas na França ficou para trás. Como muitos esperavam, levou a uma redução...
10:45 BRT, Estados Unidos - Dados PMI para junho: S&P Global US Manufacturing PMI: atual 51.6; previsão 51.7; anterior 51.3; 11:00...
US100 e US500 ganham ligeiramente no início da sessão a dinheiro O dólar recua, perdendo terreno para o EUR e a GBP Os rendimentos...
