Walgreens anuncia planos de fechar até 2.000 lojas, estoque perde 88% em picos 📉
A Walgreens Boots Alliance (WBA.US) divulgou seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024 na quarta-feira, após o fechamento do mercado....
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O CAC 40 SALTA TÍMIDO ENQUANTO A INCERTEZA ELEITORAL FRANCESA DIMINUI Os índices europeus registaram um impulso significativo esta manhã,...
Índices europeus sobem após resultados de pesquisas de boca de urna na França No futuro, a atenção se concentrará...
09h00 horário de Brasília, Alemanha - Dados de inflação de junho: IHPC alemão: 0,2% reais...
De acordo com as estimativas da sondagem de saída, a extrema-direita Marine Le Pen venceu a primeira volta das eleições parlamentares...
PMI de manufatura HCOB da Zona Euro Jun F: 45,8 (est 45,6; anterior 45,6) PMI de manufatura HCOB alemão junho F: 43,5 (est 43,4; anterior 43,4) PMI...
PMI de manufatura HCOB espanhol junho: 52,3 (est 52,9; anterior 54,0) Principais conclusões: A produção e as novas encomendas...
Os futuros apontam para uma abertura acentuadamente superior da sessão monetária europeia Euro sobe após resultados das sondagens...
O acontecimento mais importante do fim de semana foi a primeira volta das eleições parlamentares francesas. De acordo com os resultados...
O rand sul-africano está obtendo fortes ganhos em relação às principais moedas como USD, EUR ou JPY hoje. O USDZAR cai cerca...
Na próxima semana veremos o lançamento de uma série de relatórios macro de alto nível. Os comerciantes receberão...
Os futuros dos EUA mostram uma tendência ascendente após o debate presidencial, onde segundo uma sondagem da CNN, aproximadamente 67% dos...
A Estee Lauder (EL.US) está sendo negociada mais de 5% abaixo e é um dos membros do S&P 500 com pior desempenho. A empresa está...
Os dados revisados da Universidade de Michigan para junho foram divulgados hoje às 11h00 horário de Brasília. Como esta foi a segunda...
Índices de Wall Street abrem ligeiramente em alta A inflação manchete e básica do PCE nos EUA desacelera para 2,6% em...
Abertura do mercado americano ao vivo - 28/06/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
O pacote de dados mensais dos EUA para maio, incluindo dados de inflação do PCE, foi divulgado hoje às 09h30 horário Brasília....
Já no domingo, os franceses irão às urnas para votar na primeira volta das eleições parlamentares. A incerteza está...
DAX continua segunda semana consecutiva de ganhos Setor de montadoras apoia ganhos Os resultados da Nike lançam uma sombra sobre as empresas...
A Nike está caindo quase 15,00% nas negociações de pré-mercado após os resultados de ontem do quarto trimestre e do...
