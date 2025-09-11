Um olhar para o USDCHF (28/06/2024)
Fatos USDCHF caiu abaixo da zona de 0,9000 no início de junho Correção interrompida após decisão da taxa SNB Par...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Fatos USDCHF caiu abaixo da zona de 0,9000 no início de junho Correção interrompida após decisão da taxa SNB Par...
Mercado espera menor leitura de inflação do PCE neste ano Espera-se que o núcleo da inflação desacelere para 2,6%...
No calendário de publicações macroeconômicas de hoje, os principais relatórios serão os dados do IPC de Junho...
A semana que agora termina Os mercados accionistas norte-americanos subiram esta semana, com os investidores cautelosos perante os dados cruciais sobre...
03:00 AM BST, Reino Unido - Dados do PIB: PIB (Q1): real 0,7% QoQ; previsão 0,6% QoQ; anterior -0,3% QoQ; PIB (Q1): real 0,3% YoY; previsão...
Os índices da Ásia-Pacífico tiveram uma sessão mista. Os índices da China recuperaram ligeiramente as perdas...
04h00 horário de Brasília, Espanha - Dados de inflação de junho: IPC espanhol: real 0,3% MoM; previsão...
A Rivian Automotvie, após a notícia do investimento da Volkswagen de US$ 1 bilhão este ano e US$ 5 bilhões no total nos próximos...
De acordo com comentários de ambas as empresas, a Voyager e a Palantir (PLTR.US) avançarão na parceria espacial e de defesa, já...
US500 registra sessão estável; US100 e US30 ganham ligeiramente. Fraqueza no setor de semicondutores compensa crescimento em empresas de...
O índice Kansas City Fed Composite ficou em -8 vs -4,5 exp. e -2 anteriormente A manufatura caiu para -11 vs -1 anteriormente _ O...
Olhando para os dados econômicos globais e o desempenho dos índices da bolsa, seria quase cego dizer que as empresas do sector da aviação...
Mudança no gás natural da EIA em bcf: atual 52b (previsão 54b, anterior 71b) Fonte: xStation5 ___ O conteúdo...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados de forma mista, impulsionados por ganhos liderados por ganhos no setor de consumo discricionário,...
Vendas Pendentes de Imóveis nos EUA (Mensal): Maio: -2,1% Expectativa: 0,5% Anterior: -7,7% As vendas pendentes de imóveis...
Uma série de relatórios macro dos Estados Unidos foram divulgados às 13h30 BST de hoje, incluindo o relatório revisado do PIB...
Abertura do mercado americano ao vivo - 27/06/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Vários relatórios macroeconômicos dos Estados Unidos foram divulgados hoje às 8:30 da manhã no horário de Brasília,...
Os índices europeus caem principalmente durante a sessão de quinta-feira Uma série de notícias corporativas da Europa BofA...
A FedEx teve um aumento de mais de 15% após os resultados do quarto trimestre fiscal. A ação registrou o maior salto em um único...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador