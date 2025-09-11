Um olhar para o USDIDX (27.06.2024)
O dólar tem estado excepcionalmente forte nos últimos dias, ultrapassando uma zona de resistência significativa. Embora o índice...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Como esperado, o Riksbank manteve as taxas de juro inalteradas em 3,75%. Extrato do Riksbank O Riksbank espera que a inflação...
O calendário macroeconômico de hoje inclui vários eventos significativos. Os investidores devem se concentrar principalmente no relatório...
Os índices da Ásia-Pacífico estão tendo uma sessão mista. Os índices chineses estão caindo entre 1,30%...
Os preços do gás natural nos EUA (NATGAS) continuam recuando, caindo hoje mais 3%. O NATGAS caiu abaixo do mínimo de 17 de junho de...
As ações da Whirlpool (WHR.US), fabricante norte-americana de eletrodomésticos, iniciaram as negociações de hoje com...
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) emitiu um relatório semanal oficial sobre os estoques de petróleo dos EUA hoje às 11h30 horário...
Os dados de vendas de novas casas nos EUA para maio foram divulgados hoje às 11h00 horário de Brasília. Esperava-se que o relatório...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa, exceto para o US100 que foi impulsionado pela recuperação no setor tecnológico....
Índices de Wall Street abrem em baixa US30 busca zona de suporte de 39.300 pontos FedEx sobe mais de 10% após resultados fiscais do...
Abertura do mercado americano ao vivo - 26/06/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
O par USDJPY quebrou hoje acima da barreira de 160, uma zona não vista desde 1986. A continuação da tendência ascendente do...
Índices europeus em clima misto no final da primeira metade da sessão de quarta-feira A recuperação da Nvidia aumenta...
O dólar australiano está tendo uma valorização significativa hoje, com o par AUDUSD ganhando quase 0,55% depois que os dados...
Futuros apontam para maior abertura dos mercados de ações europeus Dados de consumidores das principais economias europeias (Alemanha,...
O sentimento do consumidor GfK da Alemanha ficou em -21,8 vs -19,5 exp. e -20,9 anteriormente A GfK informou que “a interrupção...
Os índices de Wall Street fecharam a sessão de ontem em alta, embora a fraqueza tenha sido evidente no Russell 2000 e no Dow Jones Industrial...
As ações da empresa norte-americana de cruzeiros turísticos Carnival (CCL.US) ganham quase 9% hoje, já que a empresa relatou...
Lisa Cook, do Federal Reserve dos EUA, comentou hoje sobre a economia dos EUA e a inflação. Cook espera um caminho irregular para a inflação...
Wall Street resiste às quedas, embora a fraqueza seja evidente entre os retalhistas e as empresas de petróleo e gás Nvidia (NVDA.US)...
