ABERTURA NOS EUA: Tarifas e payroll fraco derrubam Wall Street (01.08.2025)
A sexta-feira começa negativa para os mercados americanos, com os índices mergulhando após a entrada em vigor de novas tarifas comerciais...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
12h00 BRT – Estados Unidos – Dados ISM de julho: ISM Manufacturing PMI: 48,0 (previsão: 49,5 | anterior: 49,0) ISM...
Os futuros dos Estados Unidos recuam após o anúncio do presidente Donald Trump de novas tarifas que variam entre 10% e 41%. Entre as medidas...
Fatos: O GÁS NATURAL invalidou a estrutura 1:1 em 3,085 O preço está acima da média móvel de 100 períodos...
Os mercados reagiram fortemente aos dados significativamente mais fracos do relatório de empregos dos EUA (NFP). A criação de vagas...
09:30 (horário de Brasília), Estados Unidos – Dados de Emprego para julho: Nonfarm Payrolls: real 73K; previsão 106K; anterior...
O relatório de emprego (NFP) é um indicador econômico crucial para os EUA, pois influencia significativamente as decisões do...
Exército dos EUA fecha megacontrato com a Palantir avaliado em até US$ 10 bilhões Ontem, após o fechamento do mercado, o...
Inflação na União Monetária Europeia em julho: 2,0% (expectativa: 1,9% ao ano; anterior: 2,0% ao ano) Núcleo do...
União Monetária Europeia: O PMI final da Indústria ficou em 49,8, em linha com a estimativa preliminar. Alemanha: O PMI final...
Uma das Tarifas Mais Altas dos EUA Mira a Suíça O presidente Donald Trump impôs uma tarifa de 39% sobre produtos importados da Suíça,...
🗓️ Calendário Macroeconômico - 1º de agosto (quinta-feira) Tema central: Tarifas recíprocas dos EUA e dados cruciais do mercado...
Em uma medida que pesa sobre o sentimento dos investidores, tarifas recíprocas da administração Trump entram em vigor As tarifas...
A Apple superou as expectativas no terceiro trimestre fiscal de 2025: a receita subiu 10% em relação ao ano anterior, alcançando o...
Os resultados do segundo trimestre da Amazon superaram as altas expectativas: a receita subiu 13% em relação ao ano anterior, atingindo USD...
Os índices dos EUA estão em alta hoje, impulsionados pelos fortes resultados das gigantes de tecnologia. O S&P 500 sobe 0,5%, o Nasdaq...
Wall Street opera em alta nesta quinta-feira, impulsionada pelos resultados mais recentes das gigantes de tecnologia, que trazem alívio em meio...
Os futuros de ações dos EUA mostraram uma recuperação após o fechamento, impulsionados pelo sólido desempenho...
