DE40: início de alta nas negociações de segunda-feira na Europa 📈
Mercados europeus ganham no início da nova semana Recuperação dos bancos franceses; ganhos automotivos após notícias...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Instituto IFO da Alemanha emitiu o último conjunto de seus índices de sentimento hoje às 5h. Esperava-se que o Índice Global...
Índices europeus devem abrir ligeiramente em alta Índice alemão IFO, índice Dallas Fed Discursos dos membros do BCE,...
Início de nova semana nos mercados é calmo, com fluxo de notícias muito fraco durante a sessão Ásia-Pacífico Os...
Abertura do mercado americano ao vivo - 21/06/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os futuros do gás natural (NATGAS) caíram significativamente abaixo da zona de US$ 3, à medida que as novas previsões da NOAA...
Os futuros no Nasdaq 100 (US100) 3 horas após a abertura do mercado de ações, após a pausa do feriado de ontem, defenderam...
Mudança nos estoques de petróleo da EIA dos EUA: -2,547 milhões vs -2,8 milhões e 3,73 milhões Mudança...
Os metais preciosos estão sendo negociados em alta hoje - o ouro ganha 1,3%, a platina aumenta 0,3%, o paládio ganha 2,3% e a prata sobe...
Você sabe o que são ADRs e como eles funcionam? Neste vídeo, vamos explicar tudo sobre os American Depositary Receipts...
O ainda forte rendimento do dólar americano e dos títulos do Tesouro de 10 anos não impede a recuperação dos futuros...
O índice de confiança do consumidor da zona euro ficou em -14 vs 13,8 exp. e -14,3 anteriormente, sinalizando que os consumidores europeus...
Índices de Wall Street abrem mistos US100 é negociado acima de 20.000 pontos após rolagem do contrato Dell, Super Micro Computer...
Os pedidos de seguro-desemprego nos EUA chegaram a 238 mil contra 235 mil exp. e 242 mil anteriormente (os pedidos contínuos de auxílio-desemprego...
Após a rolagem de hoje, os futuros do TRIGO nos EUA caem, porque os comerciantes de commodities acompanham o progresso muito elevado da colheita...
DAX ganha durante a sessão de quinta-feira Evotec se beneficia de rumores de possibilidade de aquisição Decisões do...
O Banco de Inglaterra mantém as taxas em 5,25%, em linha com as expectativas do mercado. A decisão não foi unânime, com 7 banqueiros...
Broadcom negocia em máximos históricos A forte divulgação de lucros do segundo trimestre fiscal desencadeou outro impulso...
O Banco da Inglaterra está programado para anunciar sua próxima decisão de política monetária às 08h00 horário...
A coroa norueguesa está a valorizar-se na sequência da decisão do Norges Bank de manter as taxas de juro inalteradas em 4,5%. O banco...
