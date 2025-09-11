BREAKING: SNB corta taxas em 25bps; USDCHF sobe 📈
Suíça, decisão do SNB. Real: 1,25%. Previsão: 1,25%. Anteriormente: 1,5%. SNB VÊ INFLAÇÃO DE 2024...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Suíça, decisão do SNB. Real: 1,25%. Previsão: 1,25%. Anteriormente: 1,5%. SNB VÊ INFLAÇÃO DE 2024...
Futuros indicam maior abertura da sessão na Europa A atenção dos investidores volta-se para as decisões do SNB, BoE...
PPI alemão em relação ao ano anterior -2,2% real (previsão -2%, anterior -3,3%) PPI MoM alemão real 0% (previsão...
A sessão de quinta-feira nos mercados da Ásia-Pacífico prossegue com um clima misto. O Nikkei do Japão está atualmente...
O Swiss National Bank está programado para anunciar sua próxima decisão de política monetária amanhã às...
O petróleo bruto continua a recuperar, embora o aumento de hoje esteja limitado a cerca de 0,5% tanto para o WTI como para o Brent. Neste último...
Quer diversificar seu portfólio com ações internacionais, mas não sabe por onde começar? No vídeo de hoje,...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados de forma mista, na sequência de dados mistos, incluindo quedas nas vendas a retalho e produção...
O peso chileno está a subir hoje, com o movimento desencadeado pela divulgação de um relatório trimestral de política...
A Nvidia tornou-se a maior empresa cotada em Wall Street e, portanto, também a empresa mais valiosa do mundo. Demorou apenas 96 dias para crescer...
O PALÁDIO tem enfrentado dificuldades ultimamente, caindo abaixo da área de US$ 900 por onça e atingindo o nível mais baixo...
Prevê-se que as empresas de IA obtenham retornos significativos no curto prazo (6-12 meses), apesar das potenciais pressões inflacionistas...
Abertura do mercado americano ao vivo - 19/06/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
DAX perde ligeiramente durante a sessão de quarta-feira Atenção voltada para ações da SMA Solar perdendo 28% Jefferies...
Os índices chineses estão subindo hoje, com o HK.cash sendo negociado quase 2,2% mais alto, uma vez que os investidores reagiram ao anúncio...
As negociações no mercado de ações à vista dos EUA estão suspensas hoje devido ao feriado nacional de junho....
O CPI do Reino Unido (para maio) ficou em 2% YoY vs 2% exp. e 2,3% anteriormente (0,3% MoM vs 0,4% exp. e 0,3% anteriormente) O CPI básico ficou...
O S&P 500 fechou a sessão de ontem um passo mais perto do nível histórico de 5.500, com a Nvidia impulsionada por IA subindo...
Os futuros do gás natural dos EUA (Henry Hub) ganham hoje, uma vez que se espera que o calor extremo se espalhe pelos estados dos EUA, aumentando...
Barkin, Presidente e CEO do Federal Reserve Bank de Richmond, concedeu hoje uma entrevista na qual partilhou a sua opinião sobre a atual situação...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador