Quais os tipos de indicadores técnicos?
Os indicadores técnicos são ferramentas essenciais para os traders analisarem os movimentos de preços e tomarem decisões informadas....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros dos EUA corrigem após uma sessão de novos máximos históricos nos US500 e US100, impulsionados pelo setor tecnológico...
Índices abrem ligeiramente mais alto USDIDX apaga ganhos do início do dia Rendimentos dos títulos dos EUA caem Os mercados...
Fatos EURUSD registra recuperação de curto prazo em forma de V; o par defendeu zonas de suporte em 1.066, onde estava localizada a retração...
10h15, Estados Unidos - Produção Industrial para maio: (horário de Brasília) Produção...
John Williams, presidente do Federal Reserve Bank de Nova Iorque, comentou hoje a economia dos EUA, sinalizando que a trajetória de redução...
As vendas no varejo dos EUA foram mais fracas do que o esperado, com 0,1% MoM vs 0,3% MoM exp. e 0% anteriormente As principais vendas no varejo...
O Banco Central da Hungria (Nemzeti Bank) cortou as taxas de juro em 25 pontos base, conforme esperado, para 7%.O Vice-Governador Barnabás Virág...
Depois que o Bitcoin atingiu os mínimos mensais perto de US$ 65.000, alguns investidores em altcoin entraram em pânico vendendo criptomoedas...
Abertura do mercado americano ao vivo - 18/06/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O...
Dax ganha 0,4% no final da primeira metade da sessão de terça-feira O instituto de pesquisa alemão ZEW publicou seu último...
OIL O petróleo dos Urais será vendido à Índia com um desconto de 3 dólares por barril, o que aos preços...
O dólar americano é uma das principais moedas com melhor desempenho atualmente, poucas horas antes da divulgação dos principais...
O instituto alemão de pesquisa econômica ZEW divulgou o último conjunto de seus índices de sentimento às 06h00 harário...
O anúncio da política do Reserve Bank of Australia foi um evento chave da sessão Ásia-Pacífico de hoje. O AUD foi inicialmente...
Índices europeus mistos Dados de vendas no varejo dos EUA em destaque Índice alemão ZEW para junho na agenda Número...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em novos máximos históricos. O S&P 500 ganhou 0,77%,...
A retração no mercado de gás natural dos EUA (NATGAS) estendeu-se por uma nova semana. A NATGAS iniciou as negociações...
O Reserve Bank of Australia está programado para anunciar sua próxima decisão de política monetária amanhã às...
O Bitcoin começou a semana com um sentimento mais fraco e o preço da maior criptomoeda está mais uma vez perdendo quase 2%, aproximando-se...
