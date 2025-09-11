Câmbio: Guia transferências internacionais
Neste vídeo, explicamos de forma simples e prática como funciona o câmbio para transferências internacionais. Você vai...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices de Wall Street abertos Russell 2000 testa área de 2.000 pontos Aaron's sobe mais de 30%, AMC Networks cai 11% Os...
Bem-vindo ao nosso resumo semanal dos mercados financeiros! Nesta edição, analisamos os principais acontecimentos que impactaram os mercados...
O índice de manufatura do Fed Empire de Nova York para junho foi divulgado hoje às 09h30 horário de Brasília. O relatório...
DAX sobe ligeiramente após o final fraco da semana passada Adidas inicia investigação interna sobre possíveis alegações...
Fatos A recente alta do dólar levou o par USDPLN aos níveis mais altos vistos desde abril deste ano A análise estatística...
As criptomoedas estão ampliando as quedas no início da semana. O Bitcoin perdeu quase 0,7% no início da sessão de segunda-feira,...
Apesar do pior sentimento na Ásia, os futuros apontam para uma maior abertura na Europa No entanto, com um calendário macroeconômico...
As negociações de sexta-feira em Wall Street terminaram com um sentimento misto. O índice de tecnologia Nasdaq foi o único...
Você sabe o que são índices de mercado e como eles funcionam? Neste vídeo, explicamos tudo sobre esses indicadores essenciais...
Os futuros do ouro ganham hoje quase 1,3%, à medida que os rendimentos dos títulos do tesouro dos EUA a 10 anos caíram para 4,21%,...
A postura agressiva do Fed surpreendeu o mercado, levando a ganhos no mercado do dólar americano na segunda metade da semana. A atenção...
As criptomoedas estão ampliando as quedas no final da semana, o que tem a ver com a força do dólar americano e as quedas massivas...
Wall Street está perdendo no início da sessão de hoje. US30 e US500 estão perdendo 0,7% e 0,35% respectivamente, US100 está...
Hoje, os dados macroeconômicos dos EUA foram mistos. Tanto os preços de importação quanto os de exportação caíram,...
Sentimentos da Universidade de Michigan ficaram em 65,6 vs 72 esperado e 69,1 anteriormente Expectativas: 67,6 vs 72 esperado e 68,8 anteriormente Condição...
Abertura do mercado americano ao vivo - 14/06/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Adobe (ADBE.US) relatou lucros do segundo trimestre para 2024 que superaram as expectativas de Wall Street, elevando suas ações em 17% nas...
Hoje, a leitura macro dos EUA alimentou uma perspectiva de efeitos desinflacionistas na economia, com os preços das importações e...
Os decisores políticos do BCE, Mario Centeno, Mārtiņš Kazāks e Bostjan Vasle, destacam colectivamente uma abordagem cautelosa e dependente...
