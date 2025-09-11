DAX testa área de 18.000 pontos
Os índices do mercado de ações do Velho Continente estão em dificuldades esta semana. O aumento da incerteza política...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Fatos O dólar americano passou por uma semana de consolidação após um forte catalisador de alta antes do fim de semana....
A reunião do Banco do Japão foi um grande evento da sessão Ásia-Pacífico de hoje. O banco central japonês manteve...
Índices europeus prontos para uma abertura em alta Dados da Universidade de Michigan para junho Discursos de membros do BCE e do Fed Relatórios...
Os índices de Wall Street foram negociados mistos ontem - S&P 500 ganhou 0,23%, Nasdaq saltou 0,33%, Dow Jones caiu 0,17% e Russell 2000...
Relatório de inflação do IPC da Suécia para maio foi divulgado hoje e trouxe uma surpresa hawkish. A inflação...
Bitfarms ganha mais de 13,00% apesar do sentimento negativo no mercado mais amplo de criptomoedas e das quedas na maioria das empresas relacionadas a criptomoedas....
A Boeing cai mais 1,00% hoje, após novos relatórios sobre problemas de segurança e qualidade das aeronaves. A empresa está...
11h30 horário de Brasília, Estados Unidos - Dados da EIA: Armazenamento de Gás Natural: real 74B; previsão...
Índices abrem ligeiramente em alta Dólar recupera ligeiramente perdas Os rendimentos dos títulos dos EUA continuam a diminuir Dados...
A principal bolsa da Rússia, MOEX, anunciou a suspensão das negociações de dólares e euros a partir de 13 de junho de...
O relatório do IPC dos EUA e o anúncio da política do FOMC roubaram a cena ontem. Os dados do IPC inferiores ao esperado desencadearam...
Os preços do cacau ampliam a recuperação recente e hoje somam mais 3%. O CACAU retorna acima de US$ 10.000 por tonelada métrica...
Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA foram maiores do que o esperado: 242 mil contra 225 mil esperados e 229 mil anteriormente Os pedidos...
Abertura do mercado americano ao vivo - 13/06/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os ganhos de ontem foram quase totalmente apagados As tarifas China-UE sobre carros eléctricos estão a aumentar As ações...
Apple realizou conferência de desenvolvedores na segunda-feira A reação do mercado foi mista no início, mas as ações...
As ações de um dos maiores fabricantes de chips dos EUA, Broadcom (AVGO.US), subiram quase 15% ontem, após o encerramento da sessão,...
Os futuros do Nasdaq100 (US100) estão sendo negociados em alta de quase 0,15% hoje e ontem, depois que a sessão dos EUA ganhou bastante,...
CurveDAO (CRV) caiu hoje quase 40%, mas agora o token perde 26%, após uma ligeira recuperação. O valor de mercado da criptomoeda agora...
