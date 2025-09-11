Calendário econômico: PPI dos EUA e pedidos de subsídio de desemprego em destaque no mercado
Os contratos de índices dos EUA e da Europa estão sendo negociados em alta hoje Calendário macro leve durante a sessão...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Apesar das perspectivas de inflação mais cautelosas da Reserva Federal e das projeções de inflação mais elevadas,...
O IPC final de Espanha (maio) atingiu 3,6% em linha com as expectativas e leitura anterior (0,3% em termos mensais) O IHPC final atingiu 3,8%, também...
O Fed deixou as taxas de juros inalteradas na faixa de 5,25-5,50%, em linha com as expectativas do mercado. A declaração repetiu que o FOMC...
O Fed manteve as taxas de juros inalteradas na faixa de 5,25-5,50%, como esperado. A declaração repetiu que o banco central precisa de ter...
O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed anunciou sua decisão de política monetária hoje às 15h00 horário...
O aumento do emprego na semana passada superou as expectativas e o crescimento dos salários acelerou de 3,9% para 4,1%. Esses dados tornam mais...
O petróleo tem sido negociado em alta durante a manhã e no início da tarde, ganhando até 1,5% em determinado momento. No entanto,...
Chegou o grande dia da semana. Embora os investidores já tenham recebido o relatório do CPI dos EUA para maio hoje cedo, há mais um...
Os comerciantes do mercado de cereais aguardam hoje estimativas da oferta e procura globais de produtos agrícolas, revela o relatório WASDE...
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) emitiu um relatório semanal oficial sobre os estoques de petróleo dos EUA hoje às 15h30 BST....
Para realizar uma análise fundamental de ações, você precisa considerar uma variedade de informações financeiras...
Embora a leitura atual da inflação medida pelo IPC não altere a probabilidade de uma alteração no nível das taxas...
Fatos: O preço saltou do limite inferior da estrutura 1:1 O sentimento de médio prazo permanece ascendente O preço fica...
Wall Street abre em alta após dados de IPC dos EUA US500 salta acima de 5.400 pontos Oracle atinge novos máximos históricos...
9h30, Estados Unidos - Dados de inflação de maio: IPC: real 0,0% ao mês; previsão de 0,1% ao mês;...
A Oracle está sendo negociada +8,40% mais alta, a US$ 130,40 por ação, antes da abertura da sessão de caixa dos EUA após...
A inflação medida pelo IPC para maio não deve trazer muitas surpresas e é improvável que mude a visão do Federal...
A sessão de hoje trará mais volatilidade entre uma série de activos correlacionados directa e indirectamente com a política...
DAX com ganhos antes dos dados de inflação dos EUA Os fortes resultados da Oracle podem dar um sentimento positivo à SAP Evotec...
