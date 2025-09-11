Calendário econômico: IPC dos EUA, decisão e projeções do Fed e discurso de Powell em destaque no mercado
Contratos de índices europeus abrem em alta Leitura da inflação medida pelo IPC dos EUA, o principal impulsionador da volatilidade...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Estimativa do PIB do Reino Unido QoQ: 0% vs -0,05% exp. e 0,4% anteriormente PIB do Reino Unido 3M/3M: 0,7% vs 0,7% exp. e 0,6% anteriormente Estimativa...
Os índices dos EUA fecharam a sessão de ontem em alta; o Nasdaq 100 ganhou 0,7%, enquanto o S&P 500 ganhou quase 0,3% e fechou num...
Quer saber como construir um plano de investimento na XTB? Neste vídeo, vamos mostrar como criar seu próprio plano de investimento de...
A Perspectiva Energética de Curto Prazo de junho de 2024 da Administração de Informações de Energia (EIA) dos EUA apresenta...
O fortalecimento do dólar e dos rendimentos estão pressionando o Bitcoin, antes dos dados de amanhã dos EUA: inflação...
O trigo está se recuperando hoje de níveis de US$ 606 por bushel para perto de US$ 630, após uma liquidação recorde...
A Apple ganha 5,10%, atingindo novos máximos acima de US$ 200 por ação. O principal impulsionador do aumento é o anúncio...
Explorar o mercado internacional pode ser uma excelente estratégia para diversificar seu portfólio e aproveitar novas oportunidades. Mas...
A taxa de inflação anual no Brasil experimentou um aumento significativo em maio de 2024, alcançando 3,93%. Este incremento supera...
Wall Street abre em queda Dólar sobe pela terceira sessão consecutiva Os rendimentos dos títulos estão perdendo Os...
As ações dos principais operadores globais de navios porta-contêineres, como Hapag Lloyd (HLAG.DE), ZIM (ZIM.US) e Maersk (MAERSKA.DK),...
Os índices do mercado de ações europeu estão sendo negociados sob pressão por mais um dia consecutivo. Embora os índices...
Hoje, o gás natural (NATGAS) ganhou quase 3% impulsionado por uma mudança nas condições meteorológicas esperadas nos...
O Bitcoin caiu mais de 3% hoje, marcando sua maior queda desde 10 de maio. O declínio de hoje também pode estar ligado à saída...
Abertura do mercado americano ao vivo - 07/06/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
9h30 BST, Canadá - Licenças de construção para abril: atuais 20,5% ao mês; previsão de 4,9% ao mês;...
PETRÓLEO O petróleo já está a recuperar quase 3% esta semana e mais de 6% desde o mínimo local da semana passada....
DAX se recupera após descontos de ontem Discurso de Lagarde no BCE pretende manter taxas de juros inalteradas Siemens Energy planeja construir...
Os metais preciosos estão sendo atingidos hoje – o ouro cai 0,3%, a prata e o paládio despencam 2% e a platina cai 1,2%. A mudança...
