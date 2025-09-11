Calendário econômico: os oradores do BCE dominam o calendário que de outra forma estaria vazio
Índices europeus definidos para abertura em alta GBP cai após dados mistos de empregos Dados de segundo nível do Canadá,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O relatório de empregos no Reino Unido de abril, bem como os dados mensais de mudança de emprego de maio, foram divulgados hoje. Esperava-se...
Os índices de Wall Street encerraram as negociações de ontem em alta, após recuperarem as perdas do início da sessão....
Visão Semanal 10/06/2024 I Entenda o cenário macro atual Nesta edição destacamos: Expectativas Decisão...
Nvidia (NVDA.US) está sendo negociado mais de 1% hoje, embora a abertura tenha sido ligeiramente negativa. Um desdobramento de ações...
O Bitcoin abre os novos quase US$ 70.000, mas até agora influxos significativos em ETFs não conseguiram empurrar o preço para perto...
Você sabe quais são os horários de funcionamento dos principais mercados internacionais? Neste vídeo, vamos explorar os horários...
O euro é a moeda do G10 com pior desempenho hoje, com o EURUSD caindo para o nível mais baixo em um mês. O principal par de moedas...
Índices de Wall Street abrem em baixa US100 tenta recuperar a área de 19.000 pontos KKR, CrowdStrike e GoDaddy se juntarão...
Os resultados das eleições para o Parlamento Europeu foram uma surpresa para muitos, especialmente o excelente desempenho dos partidos de...
O melhor desempenho dos partidos de extrema direita nas eleições europeias aumenta a incerteza do mercado. DAX perde após resultados...
O índice Nikkei 225 (JAP225) do Japão ganhou quase 1,00% na primeira parte do dia de hoje, para cerca de 39.000 pontos, após a publicação...
Fatos: NATGAS está atualmente testando um ponto chave de resistência A sazonalidade indica que há uma chance crescente de uma...
05h30, horário de Brasília - Confiança do Investidor Sentix para junho: real 0,3; previsão -1,5; anterior -3,6; O...
Hoje, o calendário macroeconômico não tem eventos significativos planejados que possam impactar os mercados financeiros globais. No...
Os mercados na China e na Austrália permanecem fechados na segunda-feira devido a feriados locais. Entretanto, outros índices da região...
O relatório do mercado de trabalho dos EUA divulgado hoje mudou completamente as perspectivas do mercado. Os dados desta semana foram bastante favoráveis...
Embora a maioria das matérias-primas seja hoje negociada sob pressão, num contexto de fortalecimento do USD pós-NFP, há uma...
Até agora em 2024, a NVIDIA se destacou com um aumento de 138% em suas ações, comparado ao S&P 500 que subiu apenas 11,40%. Fundada...
Você já ouviu falar sobre spread e ficou confuso sobre o que realmente significa? Nessa série onde tiramos as dúvidas mais...
