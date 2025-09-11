Um olhar para o EURCHF (06.07.2024)
Fatos: O Banco Central Europeu cortou as taxas de juro, mas o mercado percebeu-o como uma “medida hawkish”. As expectativas quanto...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Wall Street abre em baixa após dados hawkish do NFP Relatório de empregos dos EUA mostrou um crescimento de emprego e salários...
As ações da GameStop (GME.US) caíram quase 20% hoje, antes da abertura do mercado dos EUA, com um relatório NFP agressivo pressionando...
Os futuros do trigo na Bolsa de Comércio de Chicago estão a perder mais de 2% hoje, depois da liquidação de ontem, porque os...
O ouro está sendo negociado mais de 2% hoje, atingindo seu nível mais baixo desde 9 de maio em determinado momento. A queda foi inicialmente...
O relatório do NFP de maio foi um lançamento macro importante do dia. Os dados do mercado de trabalho dos EUA foram divulgados às...
Taxa de desemprego canadense: 6.2% vs 6.2% exp. e 6.1% anteriormente Variação da taxa de desemprego: 26,7k vs 22,5k exp. e 90,4k anteriormente Ganhos...
Nagel: Destacou a melhoria gradual no consumo privado e nas exportações, com forte crescimento salarial e inflação persistente...
Vamos comentar a divulgação dos dados e discutir os possíveis impactos do relatório NFP nos mercados financeiros. Este é...
O Bitcoin está ganhando 0,45% hoje e está mais uma vez acima do nível de US$ 71.000. No entanto, a resistência acima deste nível...
De acordo com os dados divulgados hoje, a quantidade de ouro detida pelo Banco Popular da China em maio manteve-se inalterada em 72,80 milhões de...
DAX cai antes do relatório do NFP Morgan Stanley corta recomendação sobre LEG Immobilien (LEG.DE) e Vonovia (VNA.DE) PNE (PNE3.DE)...
Os investidores vão concentrar-se hoje nos dados do NFP. Apesar de se esperar que vários indicadores acelerem ligeiramente em comparação...
03:00 horário de Brasília, Alemanha - Dados da Balança Comercial para abril: Importações Alemãs: 2,0% MoM;...
O PIB do primeiro trimestre da zona euro ficou em linha com as expectativas em termos homólogos de 0,4% vs 0,4% na primeira leitura e 0,4% anteriormente O...
Os índices da Ásia-Pacífico estão passando por uma sessão mista. Os índices chineses estão subindo...
Os futuros do petróleo sobem quase 2% hoje, com o Brent reagindo com ganhos consideráveis após o BCE ter cortado as taxas pela primeira...
Hoje podemos ver que os futuros da prata estão a subir mais de 3,5% e podemos ver a razão disso em alguns dados “pombacionistas”...
Os contratos de índices dos EUA foram negociados em sua maioria ligeiramente mais baixos, com a Nvidia (NVDA.US) perdendo 1% Dados pacíficos...
Banco central dinamarquês corta taxa básica para 3,35% contra 3,6% anteriormente
