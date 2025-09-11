O que são os REIts?
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Você já ouviu falar em REITs? Os Real Estate Investment Trusts (REITs) são empresas que possuem ou financiam imóveis que...
Os contratos para os US100 no índice tecnológico Nasdaq100 ganharam mais de 2,00% no fecho da sessão de ontem, ultrapassando o nível...
Abertura do mercado americano ao vivo - 06/06/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui _ O conteúdo...
O Banco Central Europeu cortou as taxas de juro na zona euro em 25 pontos básicos. A presidente do BCE, Christine Lagarde, está agora na...
A Gap Inc (GPS.US), um dos maiores varejistas de moda dos EUA, vem sofrendo um golpe esta semana e está sendo negociado 8% mais baixo no acumulado...
DAX apaga alguns ganhos após decisão do BCE Investidores aguardam teleconferência com Lagarde Empresas de roupas esportivas...
09h30, Estados Unidos - Dados de emprego: Média de pedidos de seguro-desemprego em 4 semanas: reais 222,25 mil; anteriores...
Os futuros do trigo em Chicago ganham mais de 0,7% hoje e subiram de US$ 645 por bushel para US$ 652, depois que a Sovecon russa reduziu a previsão...
Fatos Os ETFs dos EUA estão novamente fazendo investimentos significativos em Bitcoin, sugerindo um retorno do forte apetite pelo BTC, em...
As ações da Lululemon Athletica Inc (LULU.US) estão ganhando cerca de 7,5% antes da abertura da sessão de hoje em Wall Street,...
O Banco Central Europeu anunciou a sua última decisão de política monetária hoje às 9h15. Não houve surpresa...
A gigante global de armas Lockheed Martin (LMT.US) está enfrentando outra onda de pedidos de modernos caças F-35 Lightning II. Israel anunciou...
03h00 BST, Alemanha - Pedidos de fábrica para abril: Encomendas de fábricas alemãs: reais -0,2% MoM; previsão...
A decisão de política monetária do Banco Central Europeu é um evento-chave do dia no mercado. O anúncio da taxa está...
O calendário macro de hoje também está repleto de publicações importantes. O principal acontecimento do dia é...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem com fortes ganhos. Os contratos US500 e US100 fecharam em novos máximos históricos....
BCE vai reduzir as taxas de juros? Apesar do corte de taxas amplamente antecipado em junho, pra reunião de amanhã as 9h15, o BCE não...
Ontem, 10 ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas recorde de 886,8 milhões de dólares, o que ajudou a maior criptomoeda...
Wall Street abre em alta Dados fortes do ISM restringem alguns ganhos Os rendimentos dos títulos estão sendo negociados em baixa O...
EUA, variação nos estoques de petróleo: agora: 1,23 milhão. Esperado: -1,9 milhões de barris vs -4,16 milhões...
