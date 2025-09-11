URGENTE: Inflação PCE nos EUA acima do esperado 📈
09h30 BRT – Estados Unidos – Dados de Inflação de junho: Índice de Preços PCE: Atual: 2,6% (YoY) | Previsão:...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Previsões-chave Receita esperada no 3º tri fiscal de 2025: entre US$ 89,1 e US$ 89,3 bilhões (+3,7% a 4,2% em relação...
09:00 (horário de Brasília), Alemanha – Dados de Inflação de Julho: IPC da Alemanha (YoY): 2,0% (real); 1,9% (previsão);...
A Casa Branca divulgou nesta quarta-feira um extenso “roteiro” de 160 páginas sobre criptomoedas, constituindo a proposta mais abrangente...
A sessão desta quinta-feira nos mercados europeus traz um sentimento misto por parte dos investidores, embora o sentimento em Wall Street (em relação...
Tarifas sobre o cobre: não tão assustadoras assim? Em 30 de julho de 2025, o presidente Donald Trump anunciou a imposição...
O Banco do Japão (BoJ) votou por unanimidade pela manutenção da taxa de juros de curto prazo em 0,5%, conforme o esperado, e elevou...
O calendário macroeconômico de hoje traz vários dados importantes, mas está um pouco menos carregado do que o de ontem e o de...
Os índices do mercado acionário dos EUA se recuperaram totalmente ontem das perdas desencadeadas pela coletiva do Fed após sua...
Microsoft divulga resultados impressionantes no quarto trimestre fiscal de 2025 (2º trimestre civil), superando amplamente as expectativas em todas...
A Meta apresentou resultados espetaculares no segundo trimestre de 2025, superando expectativas em praticamente todos os indicadores. As ações...
A decisão do Fed hoje foi relativamente sem surpresas — mesmo com dois votos a favor de um corte, algo que não ocorria desde...
Fed mantém taxa de juros inalterada, conforme amplamente esperado. No entanto, houve duas dissidências no Comitê — Waller e Bowman...
A coletiva de imprensa com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, teve início agora há pouco. A seguir, os pontos mais relevantes...
Como amplamente previsto, o Federal Reserve decidiu manter a taxa de juros em 4,5%. O EUR/USD chegou a subir brevemente após o anúncio, enquanto...
Os preços do gás caem quase 4% hoje e estão agora muito próximos do nível de US$ 3/MMBTU, apesar da atual...
O início do pregão de hoje em Wall Street é marcado por um otimismo moderado, com os investidores atentos a uma série de divulgações...
A Microsoft, junto com a Meta Platforms, divulgará hoje seus últimos resultados trimestrais, integrando o grupo das “Magnificent Seven”....
